过不好别老拿“三观”不合说事

当有人抱怨：我们过得不好，就是“三观不合”。这是真正的原因吗？

先弄清楚啥是“三观”吧。

大了说是世界观，价值观，人生观。请先审视自己有清晰而明确又趋于主流（向善、向美、向前）的价值观吗？否则，你和谁在一起，出问题的概率都大。

往小里说，价值观体现在三个方面：

一是我是谁？（你能客观地认识和定位自己的角色吗？）

二是我要什么？（要什么都值得尊重，但自己的能力可以获得所要的吗？）

三是我如何要？（实现目标的方法切实可行吗？会持之以恒地坚持吗？）

所以啊，当我们抱怨“三观不合”时，先看看自己有“三观”吗？“三观”正向吗？

还有，抱怨与情侣“三观不合”的人，其实，最初你们“合”的部分一定挺多，或者你认为挺多，否则你不会忍着痛苦和他（她）在一起那么久。还有一个因素必须考虑，“三观”会变的，一般规律是越抱怨的人，“三观”问题越多。因为积极而正向的人，能量足 ，发展好，反而容忍度高。

至于非拿“三观”说事，又不想离婚的人，只有一种方法，好赖总有“合”的部分吧？夫妻俩好好享受“合”的部分，有什么就享受什么吧，至于“不合”的那部分，还得向自己要。