《柒个我》张一山魅力迷人？多重人格是精神障碍

网剧《柒个我》刷爆了微博、朋友圈，这当中最亮眼的就是张一山的表演。他扮演的角色患有多重人格障碍，身体里存在着7种性格完全不同的“人物”：拥有暴力人格的霸道总裁、拥有自由人格的中年大叔、拥有少女人格的迷妹、拥有幼年人格的小屁孩……

在现实生活中，真的可以展现如此多的“人格魅力”吗?

“多重人格障碍是一种疾病，虽然并不常见，但是患者非常痛苦，别说7种人格了，两种人格在体内，就会让身边的亲友受不了。”杭州市第七人民医院精神疾病早期干预科副主任医师王奕權介绍，影视作品中的多重人格障碍都是艺术加工的结果，对他人或是自己来说，根本没有魅力可言，只会带去痛苦与伤害。在多重人格障碍病人中，以双重人格最为常见，“这两种人格的反差往往很大，可能一会儿是狂躁型的，一会儿是抑郁型的。”

和大多数精神疾病类似，多重人格障碍也是与遗传的关系最大，引发多重人格障碍的情绪问题，多发生于15到20岁的青少年。王奕權说，当一个人的日常行为和过去相比出现了较大的偏差，甚至影响到正常生活、工作时，家人们往往才意识到病情的存在。

而要保持心理健康，适当的运动是很好的方法，男人们可以参加中等运动强度的体育运动，女人们可以慢跑、瑜伽，“另外，做些自己感兴趣的事情，读书、听歌、旅游，都能舒缓心理压力。”

武警广东总队医院心理科主任何日辉建议，人格障碍的形成有一个过程，通常开始于儿童晚期或青春期，而且是多因素累积合力导致的。从家庭的角度来说，“原生家庭”对一个人的影响很大。教育孩子时，不能老怪孩子错，或都怪别人，要引导孩子综合归因。在遇到问题或挫折时，要帮助孩子考虑主观和客观两方面的因素，学会自我反省，从挫折中吸取教训不断提升。

要倡导“积极努力、顺其自然”的处世哲学。引导孩子接受现实，完全接纳自己，是建立自信的前提。此外，还应营造温暖有爱的家庭氛围，穷人也有穷人的乐趣，鼓励孩子参与公益慈善等社区活动，加强心理的塑造和社交能力的培养等。人格障碍虽难矫正，并非不可逆转，家庭、朋友、单位同事在心理医生指导下的爱心关怀比心理医生面对患者的干预可能更有效。



