多地大雪喷洒融雪剂  对眼睛有伤害？别紧张！

近日，全国各地普降大雪，面对可能出现的结冰，环卫部门开始全面撒融雪剂。但一则提醒在朋友圈传播——大家一定不要把路上雪弄到脸上，对眼睛有伤害。请家长告诉孩子玩雪时可千万别把雪弄到眼睛里。接力下去，让更多的人知道，有宝宝的一定要注意!”

“融雪剂对人是否有伤害?”合肥市城管局环卫处处长程涛介绍，我们从没有收到过因为使用融雪剂，而对市民赞成伤害的事例。合肥城管部门使用的融雪剂主要由安徽省合肥市盐业有限公司供应，主要成分是盐。

随后，记者联系上安徽省合肥市盐业有限公司，该公司一位工作人员表示，融雪剂的成分为氯化钠。“氯化钠是盐的主要成分，对人体没有实际性的伤害。”该工作人员表示，“我们也没有听说过因为使用融雪剂，对市民造成伤害的事例。”同时，该工作人员表示，由于氯化钠相当于盐，如果长时间接触会对皮肤有一定的影响。“就像腌咸菜的盐水一样，如果双手接触时间过长，也会让皮肤有一定的不适感。”

虽然融雪剂不会对眼睛造成伤害，但是雪大，长时间观雪易导致“雪盲”，雪天需要注意保护眼睛。

广州军区武汉总医院眼科主治医师徐东强说，“雪盲”又称“日光眼炎”，是大面积积雪反射强光后，眼睛外层角膜受到紫外线辐射灼伤所致。他说，武汉近期多次降大雪，积雪的反射率很高，尤其是新雪反射率高达95%。人眼长时间受强光中的紫外线刺激，眼角膜和结膜的上皮细胞就会被杀死，进而脱落，造成角膜混浊，看不清东西，出现“雪盲”症状。

为防止雪面反射的强光造成“雪盲”，建议长时间与积雪打交道的人员在外出时，应戴上防护墨镜。若发生“雪盲”，首先用冷开水或眼药水清洗眼睛，然后用眼罩或干净手帕、纱布等轻轻敷住眼睛，尽量闭眼休息，“雪盲”症状通常需要5天至7天才会消除。

另外，需要提醒的是，下雪导致很多南方地区气温降低，许多人以为将鞋子、袜子等穿得紧一点会更加保暖，能够预防冻伤，这是不对的。鞋袜过紧会导致局部血流不畅，热量无法顺利到达脚部，反而不利于保暖。预防冻伤，首先注意不要在太冷或者潮湿的环境中逗留时间过久，其次要多搓手、跺脚，还要注意袜子、鞋子不可太紧，尤其是孩子，如果在玩雪时或者外出时鞋袜被打湿，一定要及时更换干燥清洁的，否则容易被冻伤。