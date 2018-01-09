羽绒服也会“爆炸”？原来都是它惹的祸！

羽绒服也会爆炸?近日，浙江丽水一老人家向媒体爆料，说老伴正在厨房里收拾东西，身上的羽绒衣突然爆炸了。羽绒衣被炸出好几个“大窟窿”!消防人员检查后发现，可能是因为煤气泄漏达到一定的浓度，然后羽绒服产生静电，从而导致羽绒服爆炸。

冬天天气比较干燥，很多衣物会产生静电，与煤气反应的话会产生爆炸，大家在用煤气的时候一定要多加注意，使用完煤气一定要及时关上。

使用煤气这些事项得注意

1、保持空气流通

使用燃气时，四季都要保持空气流通，燃气使用后、临睡前、外出时，要关闭燃气阀门;

2、勤更换

要经常检查连接灶具的燃气专用胶管、接头，发现胶管老化松动，应及时更换，正常情况下，每18个月必须更换;

3、勤检查

定期用肥皂水检查室内燃气设备接头、开关、软管等部位，查看有无漏气，如发现有气泡冒出，或有煤气味，应打开窗户通风;

4、泄漏时禁开关电器

煤气泄漏时严禁开关电器、使用明火，应轻启门窗，到室外拨打报险电话。

5、注意安装

严禁擅自增设、改装、拆除燃气设施和用具。需要时，持《煤气使用证》到煤气公司申请办理手续，批准后由煤气公司派员处理。

6、注意燃气跑漏和防火检查

使用煤气时要有人看管，烧水、煮奶、煮粥时器皿不要装得太满，以防溢出将炉火浇灭发生漏气;用完气后一定要及时关闭灶具开关、阀门;睡觉前最好关闭厨房门，打开厨房窗户。

7、注意燃气器具的判废年限

燃气热水器和燃气灶具的判废年限8年。超过使用年限的燃气器具在性能上会有不同程度的损坏，存在着严重的安全隐患，使用到期，应立即更换。

抢救煤气中毒者先做深呼吸

南京鼓楼医院急诊中心副主任医师沙杜鹃提醒说，当家庭发生煤气中毒时，可以采取以下应急措施：

一是营救中毒者时，要极度小心，在进入充满毒气或烟雾环境前，应快速做两三次深呼吸，然后憋住气，迅速进入室内营救中毒者，以防吸入毒气。

二要关闭煤气阀门，如果室内煤气很浓，千万不要贸然开灯、点火，以免引起大火。

三要立即打开门窗让煤气消散，将中毒者挪到空气新鲜的地方，有条件的可给予吸氧。

四是现场急救，如果中毒者意识丧失，应观察有无呼吸和脉搏，并将中毒者颈部、胸部的衣物松开，采取心肺按压复苏。如果中毒者昏迷，但呼吸和脉搏还没有消失，应让中毒者头部偏向一侧，防止窒息。

五要注意即使中毒者看起来部分或完全恢复，也应打电话叫救护车，并告诉他们需要氧气，立即将中毒者送往医院治疗。