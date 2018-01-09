为何彼此深爱，却更容易离婚？

在我的印象中，许多女性在考虑是否离婚时，都会问自己一个问题：他还爱我吗？在综合考虑伴侣如何对待自己之后，得出一个结论：如果还有爱，就继续磨合； 如果不爱，无论如何也要离婚。

用理智做决定的结果就是，他们明明还彼此深爱着，却不想再继续了。在我的咨询中，经常看见一些已经决定离婚的夫妻，在谈到自己被误解的时候依然十分激动，但谈到过去的美好记忆也会不禁动容。

而还有一些看起来爱得很平淡的夫妻，却可以长期保持婚姻的和谐和满足。为何会出现如此戏剧化的反差呢？

为何那些彼此深爱的夫妻，反而更容易走到离婚的地步呢？

因为更相爱，更害怕伤害

一对夫妻已经离婚，妻子想要挽回婚姻，丈夫想要过新的生活。可是一进入咨询室，丈夫在说每一句话前，都会先看妻子的反应，很明显这个想过新生活的丈夫仍然很在意他的妻子。

丈夫说，妻子对他很好，但不想过以前的生活。我让他们商量怎样开始新生活。丈夫拉住妻子，准备谈谈生活里不满意的地方。可丈夫刚开始谈问题，妻子就生气了，而丈夫再问，妻子又是沉闷不语。

紧接着，一直笑着说话的丈夫，突然就火了：你想让我说，说了你又生气，每次都是这样，那还谈什么谈？我就是不想回家！

……

他开始指责妻子总是生闷气，开始抱怨妻子整天陪孩子，开始诉苦妻子父母只顾生意不帮忙看孩子……

我示意他停下来，他却停不下来。或许他真是压抑自己太久，所以才太需要这样的表达。

只是，丈夫这一怒，我才发现他整个人都变得舒展了。

妻子的眼泪却开始不断往下掉。她说：我听到他说了五遍不想回家，真的很伤心！

丈夫开始显得非常不自在，他就像一个犯了错的小孩，试图掩盖自己刚才讲过的话。他说：有时候，我想着回家，想着老婆和孩子，其实也是蛮轻松的。

这句话明显是在安慰妻子，他好不容易刚讲出一些真话，可是看到妻子生气了，他又想要赶快收回自己讲过的话。

越是相爱，就越怕伤害。丈夫害怕妻子生气，害怕妻子伤心，所以他才会顶住所有的压力，不讲一句真话。

而他的妻子一直都觉得他们的婚姻很幸福，丈夫很体贴照顾，谁知他心里有那么多不满，一时间难以接受。正是如此，当丈夫不讲真话时，实际上更深地伤害了他的妻子。

不能讲真话的婚姻，有多伤人？

对于丈夫来说，如果他想夫妻关系变好，就需要讲真话，但真话或许会很伤人，他要允许妻子生气难过。

而对于妻子来说，真话常常不那么好听，如果想听真话，就不能总因此伤害自己，那样她就听不到丈夫讲真话。

与丈夫一样，妻子其实也处处顾及丈夫的感受。她明明不想要丈夫跟女同事交往密切，却要顾及丈夫的工作需要，不要丈夫删掉女同事的微信。在咨询中，她非常想听到丈夫讲真话，可是感受到丈夫讲话的压力时，她又总是提出要回避。

从这对夫妻的互动中可以看出，他们彼此非常相爱，不忍心对方生气，不忍心伤害对方，不忍心对方有压力，所以才过度替对方考虑，隐藏起自己的需求，让原本相爱的恋人活成了一对怨偶。

他们或许都意识不到，因为过度在意对方，妻子藏着一肚子的怨气，丈夫也憋着满腹的委屈，他们都想自己多承担一点，怕过多的要求会伤害爱人，也正是如此，他们的婚姻就永远不会有变好的机会。

妻子总是对丈夫好，丈夫越是跟别人聊得火热，她就越体谅；丈夫也总是对妻子好，明明家里已经让他非常不舒服，可是怕妻子生气，他一直不敢说。妻子越来越包容体谅，丈夫心里的话就越无法说出口。

在亲密关系里，如果没有人讲真话，那些存在关系里的问题就会一直在那里，直到最后彼此失去耐心，变得尖酸刻薄、针锋相对。

我们可能会说他们已经没有爱了，可是谁又能看见，他们正是因为深爱，才让他们用裹着糖衣的体谅过度包容，最终走到忍无可忍的地步。

相爱却不会爱，婚姻只会越来越坏

很多夫妻进入婚姻时都会觉得，只要是两个相爱的人在一起，无论如何都会很幸福。谁知道，越是相爱，却不懂得如何去爱，关系只会越变越坏。

就像前面案例中的夫妻，都想替对方着想，因为太在乎对方，连真实去谈问题的机会都没有，更何况还要一起并肩作战，解决家庭内外更多复杂的问题。

妻子一方面想知道真相，另一方面又用自己的好来让丈夫讲不出真相。而丈夫讲出真相时，妻子就会生气，丈夫又只得赶快照顾妻子的生气，让原本袒露出来的问题又隐藏了起来。

在他们的关系里，妻子想要丈夫回家，却无法硬拉着丈夫回家；丈夫不想回到以前的生活，那就得两个人一起讲真话，而不是安慰妻子日子还可以过。

后来，丈夫谈到问题。自从有了孩子，他和妻子就白天上班，晚上一起带孩子，周末也一刻不得停歇。他们是很年轻的夫妇，却已经没有时间去经营两个人的感情。这是很现实的问题，早一点看见也未尝不是好事。

曾经有一位很爱丈夫的妻子跟我说：我回忆自己失败的婚姻，看着我深爱的人一步步变得面目可憎，我却只得看着他、忍着他、让着他，默默允许他变得越来越不满意，我以前总觉得爱和包容能拯救一切，谁知道等到他真的变了，我却心灰意冷了。

爱能包容一切问题，但爱也能掩盖一切的问题，直到关系里的问题累积到极限，爱就只剩下恨和愤怒，深深伤害曾经你最想体谅的人。

过度付出的爱，常常会带来难以逆转的伤害。耐心耗尽的人，只想赶快逃离；被伤透的心，或许永远都有一个疤痕，而越是曾经深爱，就越不愿看到彼此都活得不痛快。这时，离婚就成为无法解决问题的一个替代选择。

所以，当你看到许多狠心离婚的人时，也要一并看见他们曾爱得有多深。相爱是幸运，但相爱又不懂爱却是不幸的，只有相爱且学会去爱，才能把这种幸运转变成持续的幸福！