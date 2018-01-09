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淮山栗子牛肚汤 健脾养胃益气补肾

2018年01月09日07:50 来源：广州日报

　　主要功效：健脾养胃、益气补肾

　　推荐人群：适用于平素体虚怕冷、四肢不温、脾胃虚弱、疲倦乏力、气血不足的人群。

　　材料：淮山（干）50克，去壳栗子200克，白胡椒少量，牛肚200克，瘦肉100克，生姜数片（3~4人量）。

　　制作方法：将淮山、栗子用清水洗后稍浸泡；牛肚浸透，洗净，切成块状；瘦肉洗净切块，然后将以上药食材一起放进瓦煲内，加入2000毫升清水，武火煮沸后，改用文火煲约1个小时，最后10分钟下胡椒，再加盐调味即可。

　　特色点评：淮山又称为山药、薯蓣。鲜淮山是根茎类的蔬菜，经加工烘干的淮山则是常用的中药材。东汉时期的《神农本草经》已把淮山列为上品。淮山中所含的薯蓣皂苷元、皂苷、粘液质、胆碱、淀粉、多种氨基酸、维生素C等具有滋补及增强机体免疫功能的作用。中医认为山药是一味平补脾胃的药食两用之品，可健脾养胃、补肾固精，在食疗中最常见的是用它来煲汤或煮粥，咸甜皆宜。

　　栗子属于淀粉类坚果，每100克板栗中含有碳水化合物40.5克，把它作为主食的一部分也不错，既可以增加维生素B的摄入，弥补精白米面B族维生素不足的缺陷，有助于减轻因维生素B缺乏导致的口角炎、口腔溃疡等。

　　牛肚味甘，功能健脾益胃，虽属肉类，但不腻滞。这款汤香味四溢，是一款具有健脾养胃、益气补肾的秋冬汤品。

　　推荐：广东省中医院临床营养科

(责编：许晓华、权娟)


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