肖承悰：女性健康更应“以血为本” 

全国名老中医、北京中医药大学东直门医院首席教授肖承悰

2017年12月22日，第十一届“冬至阿胶滋补节”在阿胶圣地山东东阿县开启。自2007年起，东阿阿胶每年冬至都会举行“冬至阿胶滋补节”，目的是传承弘扬中医药文化，唤醒国人对健康保健的重视，呼吁人民群众关注健康，关注阿胶。

此次冬至阿胶滋补节，东阿阿胶设置了阿胶产学研贡献奖，用于鼓励在阿胶相关领域获得杰出成就以及对阿胶的发展做出重大贡献的专家。全国名老中医、北京中医药大学东直门医院首席教授肖承悰获得了“全国中医妇科引领奖”殊荣。

肖承悰是北京四大名医之一萧龙友先生的嫡孙女，50余年专注中医妇科疑难杂症的研究。2011年，她将祖传道光咸丰年间的东阿阿胶无偿捐赠给中国阿胶博物馆。在接受人民日报客户端专访时，肖承悰表示，这块距今已近200年的阿胶不仅具有收藏价值，其药用价值仍然很高。

肖承悰指出，由于现代女性的生活作息、生活理念和工作方式与传统女性不同，新女性也会碰上新的健康问题，例如多囊卵巢综合症成为时下的“时髦病”，面部痤疮、汗毛重、闭经等健康问题也呈现年轻化趋势。

肖承悰认为，除了女性对自身健康缺乏关注外，还有一些外部因素导致这些问题，例如一些追求高学历的女性在博士毕业后已错过最佳生育年龄；二胎政策开放后，高龄产妇数量增加；此外，高离婚率、环境污染等也会影响女性健康。

肖承悰长期从事女性健康方面的临床研究和治疗，她指出，女性的健康主要分为青春期、育龄期、更年期三个时期，而阿胶在这三个阶段都可以起到相应的调理作用。

肖承悰指出，女性是“以血为本”的，而阿胶药食同源，味甘、性平且无毒，主要功能包括养血、补血、止血安胎、补肺润燥等，是很好的药，妇科大夫经常使用。

肖承悰进一步指出，女性气血不足也会引发心理疾病，尤其是进入更年期后，因为雌激素水平下降，气血不足，更容易肝火旺，进而产生抑郁。因此，女性在进行身体调理时，也要更多关注自己的心理状态。