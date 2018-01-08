当人体缺钙时，轻则会引起抽筋、腰酸背痛、注意力不集中，重则导致骨质疏松，诱发糖尿病、冠心病、高血压等疾病，这时就应当考虑补充钙剂。

补钙是预防、弥补钙质缺失的基础措施，但补钙的同时，还应当注意合理的饮食结构，最好不要与下列富含纤维素、草酸、脂肪酸、咖啡因等成分的食物同服，否则补钙功效大打折扣。

纤维素不但可以吸附钙离子，其糖醛酸残基还可以与钙离子结合，从而减少钙的吸收。富含纤维素的食物主要为一些谷类，如玉米、大麦、小麦、燕麦等。

草酸可以与胃肠道中的钙离子络合，形成不溶性的草酸钙，从而降低钙质的吸收。富含草酸的食物有菠菜、苋菜、竹笋、茭白、洋葱、雪菜、空心菜、毛豆等。吃这些蔬菜时先在温水里焯一下，可去除草酸根离子。

一些富含油脂的食物在体内可分解成为脂肪酸，而脂肪酸可以与钙离子结合形成不溶性的皂化物，随粪便排出，导致钙吸收减少。因此，补钙时不宜吃过于油腻的食物。

咖啡因可以提高神经系统的兴奋度，对抗疲劳，多存在于日常饮料如咖啡、可乐、茶中。在兴奋神经系统的同时，咖啡因还具有收缩血管的作用，从而导致尿量增加，经尿排出的钙量也会同步增加，体内的钙平衡有可能被打破，引起骨质的流失。临床上有相关报道表明，较高浓度的咖啡因可以显著增加骨折、骨质疏松的风险。此外，咖啡因还会减弱成骨细胞中维生素D受体发挥作用，进而影响钙质的吸收。

虽然牛奶可以补钙，但其与钙剂不宜同时服用，否则可能会形成凝块而影响吸收。一些药物如四环素、喹诺酮、异烟肼等，会与钙离子发生络合反应，不仅降低钙的吸收，也会影响这些药物本身药效的发挥，应当避免同时服用，可间隔2小时以上服用。

最后提醒大家，补充钙剂最好采取少量多次的原则，推荐用法是一天3次，每次补50毫克的钙，而不要一天1次，1次吃下150毫克钙。如果是咀嚼型的钙片，应尽可能嚼碎，并多喝水，以增加钙剂的吸收。上海交通大学医学院附属瑞金医院药剂科副主任 石浩强