美国陆军环境医学研究所近日发现，睡眠充足和服用营养补充品有助于皮肤伤口的愈合。

研究者对3组志愿者的伤口愈合时间和免疫反应进行了评估。第一组服用安慰剂，连续3个晚上只睡两小时，并食用一定量的膳食蛋白质及普通饮料。第二组的睡眠时间与第一组相同，但食用较多量的蛋白质，且每天喝两次含有维生素和矿物质的营养饮料。第三组作为对照组，每晚正常睡觉。研究者还从志愿者手臂的浅层伤口处收集体液，每天测量里面的免疫标记物数量和皮肤修复速度。结果显示，在伤口恢复期间，第二组志愿者体液中含有更多的抑制炎性细胞的因子，这种物质由免疫细胞释放，能促进伤口愈合。然而，第三组志愿者皮肤伤口愈合时间几乎快了一整天。

这项研究提示，睡眠是伤口愈合的“良药”。而医务工作者、夜班族难以避免睡眠不足，只能通过补充蛋白质、维生素和矿物质来加快伤口愈合。（哈尔滨医科大学附属第一医院皮肤科主任 郑淑云 徐 蕾）