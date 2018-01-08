高纤维水果 不见得粗糙

“吃水果补充膳食纤维”的说法广为流传，不少人认为膳食纤维高的水果会比较粗糙，比如菠萝、芒果等。其实，膳食纤维和衣物纤维不一样，不能单纯地用好不好嚼来判断多少。

膳食纤维是植物或动物纤维中的一种多糖，既不能被胃肠道消化吸收，也不会产生热量。它分为可溶性膳食纤维和不可溶性膳食纤维。前者有果胶、藻胶、魔芋胶等，水果、海藻类和魔芋等食物是它的最佳来源，在胃肠道内和淀粉等碳水化合物交织在一起，将延缓后者的吸收，起到降低餐后血糖的作用；不可溶性膳食纤维的代表是纤维素、半纤维素和木质素，最佳来源是全谷类食品，比如麦片、全麦粉、糙米、燕麦，以及豆类、蔬菜水果，能促进胃肠道蠕动，防治便秘。

膳食纤维的含量与水果的粗糙程度没有必然联系，通过水果的粗糙程度来判定膳食纤维的含量并不准确。比如猕猴桃比菠萝口感细腻，但膳食纤维是菠萝的两倍。

不同食物的膳食纤维含量差异较大，比如肉类、蛋类、食用油、海鲜、酒精饮料、软饮料，都不是最佳来源。建议饮食多样化，多吃富含膳食纤维的食物，比如五谷杂粮、水果、蔬菜，不要偏食挑食。（国家二级公共营养师 胡长利）