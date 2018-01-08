编者的话：薏仁是常见的药食同源食物，有多种保健治病的功效，一般人群均可食用，尤其适宜多湿地区及关节炎、肢体浮肿、脚气病、肥胖等人群。本期，我们总结了薏仁的4个小验方，帮您祛病健体。

病后调理 薏仁红枣小米粥

验方：取薏仁50克、红枣50克、小米50克，加水煮成粥，空腹食用，每日1次。

病后术后，人体较为虚弱，应该调养身体、适当滋补。俗话说“药补不如食补”，食物中的营养素更容易被人体消化吸收，应先以流质或半流质的食物来调理脾胃，再逐渐增加营养，恢复元气。方中，薏仁性味甘淡，微寒，归脾、肺、胃经，可用于久病后体质虚弱的调理。现代研究表明，薏仁具有抗炎镇痛、提高免疫力、调节血脂代谢等多方面的药理作用，能促进身体愈合。红枣性平，味甘，归脾、胃经，有补中益气、健脾养血等功效，可用于脾胃虚弱、气血不足所致的气短懒言、面色萎黄、不欲饮食等症状，特别是病后期和手术后调理。现代药理研究也表明，红枣具有增强抵抗力、增加红细胞、助消化等作用。小米能健脾、养胃、补虚，易消化，适宜久病体虚的调理。

除湿减肥

薏仁红豆山楂粥

验方：取薏仁100克，红豆50克，山楂30克，洗净浸泡半小时后一同倒入高压锅，再加适量水。大火煮至喷气后改小火，再煮15分钟即可。每日1次，连服数天。

中医角度来说，肥胖、水肿意味着体内有湿气，水液不能随气血流动，滞留在体内，使人体“膨胀”起来。方中，薏仁具有利湿清热等功效，常用于利尿消炎、去湿止痛，还能促进新陈代谢，帮助减肥。红豆能利水消肿、健脾胃，且红色入心，还可补心。现代药理研究表明，红豆具有抗氧化、增强免疫力、抗菌、利尿等药理作用。现代人精神压力大，气虚，饮食不节，运动量少，脾虚湿盛。去湿、补心、健脾胃，非薏仁和红豆莫属。研究表明，山楂具有消食健胃、行气散瘀的功效，能助消化、调节脂质代谢，且含有机酸，能促进胃液分泌和蛋白质的消化，其中的脂肪酶也能促进脂肪分解。三味食材同服，能健脾祛湿，促进新陈代谢，既能减肥，又不伤身体，对于中老年肥胖效果尤甚。

脾胃虚弱 薏仁山药粥

验方：取薏仁50克、山药50克，蜂蜜适量。将药材洗净后，置锅内，按常法煮粥，用蜂蜜适量调食，每日1次。

中医概念中的脾胃虚弱指脾胃运化功能不足，消化功能下降，可引起慢性胃炎、便秘不畅、小儿疳积等病症。方中，薏仁能够健脾益胃，促进食欲、帮助消化，可治疗脾虚泄泻，在健脾的方剂内常被采用。李时珍在《本草纲目》中也记载，薏仁能“健脾益胃，补肺清热，去风胜湿”。山药味甘、性平，入肺、脾、肾经，不燥不腻，具有益气养阴、健脾补肺、益胃补肾等功效，主治脾胃虚弱、倦怠无力、食欲不振等病症，是一味平补脾胃的药食两用之品，一般人都适合食用。现代药理研究表明，山药含有的淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃的消化吸收。两味食材同时服用，能健脾益气、和胃润肠。

利水消肿 薏仁鲫鱼汤

验方：取薏仁100克、鲫鱼300克。将鲫鱼去鳞和内脏，与薏仁同煮汤后调味食用。每天或隔天1次，连服数天。

“水肿”是指体内水液潴留、泛滥肌肤，以头面、眼睑、四肢、腹背，甚至全身浮肿为临床特征的一类病症。中医理论认为，人体因外感风寒湿热之邪，水湿困脾、疮毒浸淫、饮食劳倦、久病体虚等导致脏腑功能失调，水液代谢缓慢，膀胱气化不利，所以发为水肿。方中，薏仁为临床常用的利水渗湿药，可以促进体内血液和水分的新陈代谢，主要用于小便不利水肿，以及脾虚型水肿等病症。鲫鱼有增强抗病能力、利水通乳、明目益智的功效，且含有全面、优质的蛋白质和氨基酸，易于消化吸收，经常食用可增强人体抵抗力。所以，鲫鱼薏仁汤可治疗脾虚湿困的水肿等疾病。（湖南中医药大学第一附属医院中医外科主任医师 陈其华）