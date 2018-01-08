冬至过后，无论怎么喝水，我们还是常常感到口鼻干燥，有时还会半夜渴醒、鼻腔干痛，甚至流鼻血，很多人认为是上火所致，可怎么吃清热祛火药也无济于事。殊不知，引起口鼻干燥的原因很多，对症治疗才能有效。

口鼻干燥、咽喉干痛 燥邪犯肺

口鼻干燥、干咳无痰或痰少黏稠又不易咳出，还伴有咽喉干痛、口渴唇干等症状，多为燥邪犯肺。

肺为人体最“娇嫩”的器官之一，其性喜润恶燥。燥邪犯肺，易伤肺津，致口鼻干燥；肺失清肃而出现干咳无痰或痰少黏稠、不易咳出，因此，治疗应以清肺润燥为主。同时，要注意保持呼吸道的正常湿度，除了多喝水，还可以将热水倒入杯中，用鼻子对准杯口吸入蒸汽，每次10分钟，每日2~3次。注意饮食，不吃辛辣刺激食物，多吃有滋阴润燥作用的食物，如百合，味甘性寒，归心、肺经，可养阴润肺、清心安神，是秋冬季节养肺佳品；莲藕，味甘性寒，有清热生津、凉血止血的作用；雪梨，味甘微酸，性凉，入肺、胃经，可清肺化痰、生津止渴。

口干咽燥、喜食冷饮 肺胃炽盛

表现为鼻孔干燥、灼热疼痛或鼻干出血、咳嗽少痰、口干咽燥、渴喜冷饮，并伴有口气秽臭或齿龈肿胀，小便黄、大便干结等症状的人，多为肺胃炽盛。

冬季寒冷，在室外，人们常裹在厚厚的棉衣中；在室内，暖气充足、活动量少。加之寒冷天气，人们爱多吃高热量食物，人体内积热，就会时常出现肺胃炽盛的现象。因此，即便在冬季，也不能一味保暖、补充热量，还要根据自身体质适当“灭火”，维持身体状态平衡。建议多吃清泻肺胃的食物，如甘蔗，可清热生津、润燥和中，有效缓解肺胃热盛；白萝卜，可化痰清热、下气宽中；石榴，可滋胃阴、清胃热。

口鼻干痒、鼻孔有干痂 肺脾气虚

口鼻干痒、鼻孔有干痂，并伴有面色无华、气短自汗、腹胀、便溏等症状的人，多为肺脾气虚。

因脾主运化，肺主输布，肺脾气虚，水谷精微无法上升到口鼻，而致口鼻干燥。调理脾肺，规律生活必不可少，应保证充足睡眠，避免熬夜、过度疲劳；适当进行户外运动，如慢跑、健身操、太极拳等，增强人体对气温变化的适应能力。另外，可选择空气清新的地方练习吐纳：调整呼吸，缓缓吸入清气，吸至最大限度再慢慢呼出，呼气时，牙关要轻闭，并轻念“噬”字，等到气全部吐出，再吸清气，这样一呼一吸，连续30次，可以调养肺气、提高免疫力。多吃以下食物可起到补肺固表，健脾益气的作用。

山药：《药品化义》指出山药“温补而不骤，微香而不燥，循循有调肺之功，治肺虚久嗽，何其稳当。因其味甘气香，用之助脾……为肺脾二脏要药。”山药味甘性平，入肺、脾、肾经，可补脾养胃，生津益肺。

黄芪：味甘，性微温，入脾、肺经，补气力量强，有健脾补中，益气固表之功。

板栗：《名医别录》中，板栗被列为上品，素有“干果之王”的美誉，在国外它还被称为“人参果”。板栗亦有较高的药用价值，历代医家认为其味甘平，性温，入脾、胃、肾三经，养胃健脾效果好，对于脾胃虚弱引起的腹胀、便溏等症状效果尤佳。

以上为引起口鼻干燥的常见原因，如干燥持续时间长，且并无缓解，应及时就诊，排除干燥综合征、糖尿病等其他因素。（首都医科大学附属北京中医医院治未病中心副主任医师 郭 昕）