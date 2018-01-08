仰卧起坐可减肚子？8个错误健身观念必须纠正

现在，健身运动非常“热门”，很多人也乐于参与，既提高了身体素质，也对心理健康有益。不过，很多人还对健身存在错误的观念，导致了错误的健身方式，最终反而损害身体健康。

错误观念1：运动前要先拉伸、再热身

点评：运动前的准备活动对预防受伤非常重要。正确的准备活动方式是：先进行中低强度的慢跑、蹬自行车或游泳等运动来热身，然后再进行动态拉伸。

错误观念2：运动锻炼没感觉到痛就没效果

点评：在运动过程中有疼痛感，应立即停止所有的训练动作，因为疼痛是受伤的警报。此时应停下来休息，必要时应去看医生。当然，运动后可承受的肌肉延迟性酸痛是正常的生理反应。

错误观念3：用跑步机或椭圆机比在地上跑安全

点评：在跑步机上和椭圆机（一种跑步器械）上运动不一定比户外跑步安全，因为不同的环境对正确动作的要求是不一样的，是否安全与跑步动作是否正确、体能状况和运动持续时间紧密相关。

错误观念4：仰卧起坐可以减去肚子上的“肥肉”

点评：人体每消耗3500千卡的热量可减重0.45千克，光做仰卧起坐不能达到局部减肥的目的，仅可以起到锻炼腹部肌肉的作用。“减肚子”还是需要进行长时间有氧运动或高强度间歇运动等高耗能运动才能实现。

错误观念5：女性做负重抗阻训练会变成“肌肉型”体形

点评：合理的负重抗阻训练会保持或提高身体的肌肉质量。女性体内的激素水平与男性不同，很难练成肌肉健硕的体形。

错误观念6：运动时流的汗水与锻炼效果成正比

点评：流汗多少与运动强度、运动持续时间和人体基础代谢能力有关，不要误以为锻炼后体重猛减就是取得了运动效果。其实，锻炼后体重减轻是告诉你要及时补水。还要切记，运动前、中、后均应少量多次补水，这对保持良好的运动状态有很大帮助。

错误观念7：老人上了年纪不适合运动

点评：年龄越大越需要运动。研究证明，运动可以预防高血压、糖尿病、关节炎和肌肉萎缩等多种疾病。当然，老年人最好在专业人员的指导下，进行中低强度的有氧、力量、平衡和柔韧性锻炼。

错误观念8：运动越多越好

点评：运动一定要遵循循序渐进的原则，运动过度反而不利于身体健康。

要根据自己的运动水平、每周的训练频率和运动能力来合理安排每次运动的时间和强度。（摘自《大众医学》）