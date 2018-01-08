“嘴馋”可能是营养失衡的信号

国外有研究表明，除了地理环境、自幼养成的饮食习惯、遗传基因等常规原因外，偏好某种口味可能是营养失衡或健康异常的信号。

1.老想吃肉

这可能是身体缺乏氨基酸或铁等矿物质的信号。肉可以为人体提供氨基酸和矿物质。但是，肉吃得太多，可能会引发一些代谢疾病。所以，我们要有意识地控制肉的摄入，增加蘑菇、芝麻、花生、大豆等香味食物的摄入。这些食物富含多种维生素、蛋白质及抗氧化物质等，是肉的良好替代品。

2.老想吃巧克力

这可能是身体缺乏B族维生素，尤其是维生素B6和B12的信号。B族维生素能帮助人体进行新陈代谢，缺乏B族维生素，人容易感到疲劳、情绪低落。巧克力可以促进人体释放血清素，使人感到快乐、放松。但是，巧克力吃多了容易导致血糖升高。所以，我们要注意控制巧克力的摄入，增加富含B族维生素食物的摄入，如西红柿、橘子、葡萄、梨、牛奶、豆类、坚果类、菠菜等。

3.总爱吃甜食

国外某研究基金会负责人艾伦·赫施博士表示，一个人很想吃甜食，可能是体内能量缺乏。甜食主要为人体提供糖分，是补充体能最直接的方式之一。另外，爱吃甜食也可能是胰岛素代谢异常的表现。甜食摄入过多，不利于控制血糖。所以，我们可以通过多吃瘦肉、鸡蛋、鱼类、山药、豆类、藕等来补充能量。

（摘自《大河健康报》）