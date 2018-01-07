患者用亲身经历告诉你 心脏病发作时什么样？

心脏病发作时，虽然有些人会经历典型的症状，如极度痛苦地抓住胸膛后倒地，但很多时候患者的症状完全与前者不同或更微妙，很容易被误认为是其他不太严重的疾病。

为了让公众了解心脏病发作时各种可能的症状，多赢得抢救时间，美国《预防》杂志网站邀请11位心脏病发作幸存者现身说法，讲述自己当时的感受。生命君借此给大家提个醒，千万别忽视这些症状。

格罗利亚，49岁

“我感觉从后背开始有抽痛，然后向上蔓延到脖子；接着下巴也开始了抽痛，有点像穿过身体的锐痛。我不得不服用了些布洛芬，希望这些症状能自行消失。

然而，我的呼吸开始变得困难了，嗓子发紧。这种不适让我难以正常喘气，快要背过气去。后来医生告诉我这是心脏病发作，我仍难以相信，因为自始至终我的心脏没有疼痛。”

卡罗尔，55岁

“刚开始是胃疼，胃部痉挛抽搐，越来越厉害。然后我感到胸部有种刺痛，本以为是吃了变质的食物所引起的食物中毒，因为胃部和胸部都疼。随后，我有点头晕目眩且恶心呕吐。当出现左臂麻木时，我才想到了这是心脏病发作。”

谢丽尔，63岁

“当时我正在刷碗，突然感到双臂疼痛；疼痛始自于右臂，然后移动到左臂，随后双臂开始感觉麻木。我想躺下来休息会儿，看看这些症状能不能自行消失；但丈夫坚持要把我送到医院，是他挽救了我的性命。”

斯坦尼，71岁

“我感到喘不过来气，这种感觉太糟糕了！随后开始大喘气，就像是肺功能完全关闭了，然后就倒地起不来了。”

多丽丝，57岁

“我本以为那是烧心，因为我经常犯这毛病，感觉这次与以往没什么差别，只是更剧烈而已。我尝试躺下来，但这些症状仍然没消失。然后，疼痛感愈发强烈，转移成了心脏部位的挤压痛。丈夫赶忙开车送我到医院，到了医院才得知这是心脏病发作。”

马蒂，67岁

“当我心脏病发作时，并没有心前区疼痛，这和我印象中的心脏病发作差距太大了。相反，我只是感到恶心，像是要把吃下去的食物都吐出来；然后就出冷汗了，脸上和后背不断冒汗。我开始感到头晕，要昏厥过去。儿子赶紧把我送到社区诊所，那里的工作人员给我叫了救护车。”

雷切尔，63岁

“我本以为是胃酸反流，想忍忍就挺过去了，没必要去医院；然而，随即就昏倒了，丈夫马上打了急救电话。”

乔安妮，67岁

“一个多星期里我一直感到筋疲力尽，虚弱得只想躺下来休息。刚开始以为是染上了什么传染病，我尝试想多睡会儿，但感觉还是不好。最后促使我去医院的原因是憋气，家里的楼梯我已经爬了40多年，但突然间我就爬不上去了。”

罗斯，55岁

“我在深夜里醒来，有要吐的感觉；起身后左臂就麻木了；然后，我感到左侧胸部下方有轻度疼痛。疼痛并不令我害怕，那种麻木感更痛苦。”

斯提芬妮，50岁

“我刚把孩子送到学校，突然感到肩胛骨之间的上背部疼痛，痛感很强烈；然后就是恶心，不得不坐在车里等待这些不舒服的感觉消失。另一个孩子的母亲看到我在出汗，感觉我有些不对头，因为我无法对她的提问做出反应，她帮我叫了救护车。确诊是心脏病发作后，我很震惊，因为那时我才46岁，身体一直不错。”

莉莉，82岁

“我感觉有什么东西紧紧压在胸部，它并不是疼痛，而是一种强烈的不适感，而且这种挤压感越来越强烈。”

小测试：突发心脏病你会应对吗？

当身边有人心脏病发作时，你最该做什么？正确做法相信很多人答不上来。平时生活中如能储备一些心脏病发作的知识，关键时刻能救命。

《美国退休人员协会杂志》载文，刊出美国纽约医学专家伊丽莎白·阿格恩瓦尔总结出的6道选择题，帮大家了解心脏病发作的知识。

1万一突发心脏病，你该怎么办？

A．拨打急救电话，然后嚼片阿司匹林

B．嚼片阿司匹林，然后拨打急救电话

C．等待30分钟观察症状是否持续，如果是，就拨打急救电话

D．让配偶或家人开车送你去医院

答案：A。如果出现心脏病发作迹象或症状，一定要先拨打急救电话，然后再嚼一片阿司匹林。

2心脏病发作症状包括哪些？

A．感到好像有一只大象坐在胸口

B．气短

C．头晕或头昏眼花

D．以上都是

答案：D。头晕、头昏眼花、出冷汗是心脏病发作的典型症状。气短通常发生于胸闷胸痛之前。值得注意的是，在一些患者中胸口疼痛并非剧烈，而是胸闷。

3女性心脏病症状多不同于男性，主要包括？

A．左臂、后背或肩胛骨疼痛

B．下巴疼痛

C．恶心和呕吐

D．以上都是

答案：D。男性与女性心脏病患者的病症有很大区别。男性心脏病患者的症状多半是所谓“好莱坞型心脏病”，症状包括：胸部感到有重压、胸痛等传统运动型心脏病。而女性心脏病发作症状则倾向于消化不良和呼吸短促等。重要提示：男性患者也可能会出现这些心脏病发作非典型症状。

4女性通常不注意发作症状，她们比男性更可能？

A．将心脏病发作症状归因于潮热、流感、某些食物或年龄等因素

B．要求家人开车送其上医院，而非拨打急救电话

C．先做完家务活，再寻求帮助

D．以上都是

答案：D。女性心脏病患者救治率低一直是不争的事实，这与她们的心脏病症状不典型、自己与家人的重视不够等关系密切，应该多加注意。

5如何区分心脏病发作和烧心？

A．心脏病发作时，烧心感觉更严重

B．心脏病很少发生于饱餐之后

C．心脏病发作时，患者总感到头晕

D．很难区分。

答案：D。饱餐或吃得太辣之后，会发生典型的“烧心”症状。美国约翰霍普金斯大学医学研究中心心脏病专家帕米拉·欧阳博士建议，如果服用抗酸药之后，症状仍无改善，则应该立即就医。

6何种情况下心脏病会发作？

A．血液中胆固醇堆积并阻塞血管

B．血栓形成并阻塞血管

C．好胆固醇（HDL）停止清理血管

D．坏胆固醇（LDL）水平太高

答案：B。虽然胆固醇聚集可能会引发心脏病发作，但在实际心脏病发作病例中，多为血管中血栓形成并阻塞血管所致。当血栓足够大的时候，就会造成冠状动脉栓塞，造成心肌供血不足或完全切断，导致心脏病发作。