身上有伤不蒸桑拿 拒绝细菌感染

严冬将至，天气寒冷，很多人都有蒸桑拿的习惯。蒸桑拿因有很好的排毒养生、消除疲劳的保健作用，深受百姓喜爱。前不久，22岁的李女士（化姓）也去蒸桑拿了，而这一蒸却险些致命。

身上有伤蒸桑拿 差点致命

22岁的李女士前些天去蒸桑拿，当天晚上发现右侧虎口附近红肿、疼痛，迅速蔓延发生到前臂，手臂肿胀，无法抬起，高烧40度控制不住。李女士随后立即前往东南大学附属中大医院皮肤科就诊。

皮肤科王飞主任查看了李女士的病情之后高度重视。询问之下得知李女士蒸桑拿前手上就有伤口，蒸完桑拿就出现了上述情况，便立即让患者抽血化验。根据化验结果，结合丰富的临床经验，王飞主任判断李女士得的是坏死性筋膜炎。由于此病较为凶险，王飞主任立即为李女士注射顶级抗生素，并请中大医院烧伤整形科、普外科、感染科开展多学科专家会诊。坏死性筋膜炎80%的患者都要将伤口剖开排脓，王飞主任考虑到患者是一位年轻的女性，伤口剖开后会留下疤痕，便采取了保守治疗法。因治疗及时，李女士保住了性命，也保住了手臂，不久就痊愈出院了。

坏死性筋膜炎很凶险

据王飞主任介绍，坏死性筋膜炎是一种很凶险的疾病。此病是一种广泛而迅速的皮下组织和筋膜坏死为特征的软组织感染，由多种细菌的混合感染引起。此病临床表现为片状红肿、疼痛、麻木，常伴有全身中毒性休克。

由于坏死性筋膜炎是危重急症，在治疗上，需要早期诊断，尽早清创，用大量有效抗生素和全身支持治疗。在治疗全程中均应密切观察患者的血压、脉搏、尿量等检查，及时治疗心肾衰竭，预防弥漫性血管内凝血与休克的发生。

有伤不蒸桑拿 拒绝细菌感染

王飞主任提醒，由于桑拿房中气温高，水汽多，容易滋生一些特殊细菌。因此，本身就有伤口且未愈合的人群切忌蒸桑拿，否则极易感染细菌，造成坏死性筋膜炎。此外，王飞主任提醒大家，发现伤口局部红肿，应尽早前往医院找专业医生诊断，切勿拖延。（通讯员 蔡逸秋 记者 杨彦）