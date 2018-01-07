你真的会跑步吗 跑步热身的正确流程

不久前一名26岁女性，夜跑3小时后发现尿液变了颜色，后被诊断为急性肾功能衰竭、运动性横纹肌溶解症。

跑步真的伤肾?其实是你不会跑!

发生像新闻中那种情况的患者，大多是突然增加运动量，或体育基础不太好，因为一次高强度运动引发横纹肌溶解综合征，进而引发肾小管堵塞，造成严重的肾损伤致肾衰竭。

跑步本是好事，如果到了伤害身体的地步，那一定是你的方法错了。

跑步的正确热身流程应该包括以下流程：慢跑+动态拉伸+原地热身，直接性野蛮地跑步，是在威胁自己的生命。

跑后切忌立马洗澡、立刻坐下休息、立刻大量饮水。这三种错误的做法都将增加肌肉痉挛的发生。跑步后正确的做法是，走动一会后，进行肌肉拉伸，帮助缓解肌肉紧张，使身体恢复。

空腹跑步减肥?很多想要减肥的人为达到快速减肥目的可能会采用看似有效的方法，但空腹跑步可能会昏倒晕厥，空腹跑后食欲大增，会摄入更多的卡路里，减肥功亏一篑。

健身不注重营养，可能只是徒劳。不管从事何种体育运动，营养摄入都是必不可少的。跑步者需更多摄入碳水化合物，生活中如香蕉、全麦面包等，还应注意饮食的搭配，均衡才是王道。武汉协和医院西院泌尿外科副主任医师曾汗青