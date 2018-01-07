茶树菇煲排骨 美味又益心血管

提起茶树菇，很多老广都不陌生。因其味美，广受青睐。

据广州中医药大学第一附属医院普内科副主任医师张秋霞介绍，茶树菇菌盖细嫩、柄脆、鲜美可口，又具有较好的保健作用，是美味珍稀的食用菌之一，因野生于油茶树的枯干上而得名。中医认为其性温、味甘、无毒，具有健脾补肾、渗湿利尿、止泻等功效。它营养丰富，蛋白质含量高，含有多种人体必需氨基酸，并且含有丰富的B族维生素和钾、钠、钙、镁、铁、锌等矿物质。

除了炒、焖的吃法，茶树菇与排骨或者鸡一起煲汤，是“最佳搭档”，不但简单易做，味道鲜美，而且营养丰富，一般人群均可食用。茶树菇排骨汤怎么做？一起来学一学吧！

材料：茶树菇（干）50克、排骨500克、生姜3片。

做法：排骨切块，洗净、焯水备用，茶树菇用温水浸泡至软后，切去根部，清洗干净。将所有材料放煲里，加入清水约2升，武火煮沸后转文火煲约1小时，加盐适量调味即可饮用。

功效：此汤味道香浓，可口且不油腻，一般人群均可食用，尤其适宜高血压、心血管病和肥胖症患者。

小贴士：挑选干的茶树菇先辨颜色，一般呈自然茶色，菇帽白色最好，说明比较嫩。其次看形状，选择菇帽小、菇柄要比食指长度稍短的为佳。最后闻一闻，新鲜茶树菇香味比较浓。（全媒体记者翁淑贤）