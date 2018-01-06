喝牛奶不能“一口闷” 影响消化吸收、加重肠胃负担

很多人不喜欢牛奶的味道，喝奶如喝药，捏着鼻子“一饮而尽”。其实，这样会影响营养的吸收，对肠胃较弱的人来说，将加重负担。

牛奶含有丰富的蛋白质和脂肪，快速喝下会导致肠道内渗透压一过性增高，对胃肠造成负担，导致渗透性腹泻等。肠蠕动加快后，就像吃饭没有细嚼慢咽一样，会使营养物质直接排出体外，消化吸收率很低。对于乳糖不耐受的人来说，不适感更强烈。

如何喝牛奶才能吸收更多营养呢？除了要小口慢咽，还应注意打开后应尽早喝完，长时间放置会使营养流失，被细菌感染；从冰箱刚拿出的冰牛奶容易刺激胃肠道，应以温热为宜，但也不可煮沸，否则导致蛋白质变性，影响消化吸收；若要改变味道，按喜好加些蜂蜜或白糖也未尝不可，不会破坏牛奶的营养。如果实在喝不下，也不必强迫自己，多摄取其他食材来补充所需营养素也是不错的选择。