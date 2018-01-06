可以说，眼睛是人体最受累的器官之一，它的体积虽然不大，但其精密性和对营养物质、氧气、血液的需求不比任何器官逊色。因此，想保护好眼睛，还要讲求科学饮食。那么，眼睛究竟喜欢哪些营养素呢？

1.预防白内障：花青素。花青素可以促进眼睛视紫质的生成，稳定眼部的微血管，并增强微血管的循环。此外，花青素还是一种强抗氧化剂，可以减少自由基对眼睛的伤害，有助预防白内障。富含花青素的食物有蓝莓、黑莓、樱桃、茄子、红石榴、紫米等。

2.阻挡有害光：叶黄素及玉米黄素。在类胡萝卜素家族里，只有玉米黄素和叶黄素存在于眼睛的视网膜中，且两者存在的量相当，它们能帮助挡掉伤害眼睛的蓝光，使视网膜黄斑部免于受到伤害，保持视觉灵敏与清晰。此外，也有研究发现，若增加玉米黄素与叶黄素的摄取，能减少白内障的发生。富含叶黄素的食物有菠菜、花椰菜、洋葱、红苋菜、芦笋、油菜等。富含玉米黄素的食物有玉米、南瓜、橙子、菠菜、芥蓝等。

3.预防夜盲症：β胡萝卜素。β胡萝卜素可以在体内转变成维生素A。因此，含β胡萝卜素的果蔬是维生素A的良好来源。维生素A是构成眼感光物质的重要原料，维生素A充足，可增加眼角膜的光洁度，使眼睛明亮有神。反之，会引起角膜上皮细胞脱落、增厚、角质化，使原来清澈透明的角膜变得像毛玻璃一样模糊不清，甚至引起夜盲症、白内障等眼疾。富含β胡萝卜素的食物：胡萝卜、菠菜、南瓜、红薯、花椰菜、芒果等。

4.让视力更清晰：DHA。眼球中的视网膜和视神经含有丰富的DHA，然而，我们人体无法自行合成这种脂肪酸。适当补充DHA会让视觉更敏锐，让视力更清晰。此外，DHA也是脑部神经元的重要组成成分。富含DHA的食物：深海鱼，如鲑鱼、三文鱼等。素食者可吃亚麻籽、紫苏籽或藻类。

5.预防黄斑病变：锌。有研究发现，锌的缺乏与黄斑部病变有密切的关系。如果没有足够的锌，会导致视力下降，弱光下视物不清。含锌丰富的食物：贝类和软体类海鲜、瘦肉、黑芝麻、榛子、核桃等。

6.延缓眼睛衰老：维生素E。维生素E具有很强的抗氧化性，它能减少眼球中的自由基，延缓眼睛老化。富含维生素E的食物：杏仁、葵花籽等。

7.增进眼球健康：维生素C。维生素C能防止视网膜受到紫外线伤害、防止水晶体老化，增加眼睛里细小血管的韧性、修护细胞，帮助增进眼球健康。富含维生素C的食物：猕猴桃、鲜枣、葡萄柚、青椒、草莓等。▲