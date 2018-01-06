北京积水潭医院推出跌倒门诊

本月起，积水潭医院跌倒门诊正式接诊病人。据悉，该门诊由骨质疏松专家和专业护士组成，并与医院多科室联手协作。

随着北京市老龄化的加剧，跌倒已成为我国65岁以上老年人伤害死亡的首位原因。据统计，近1/3的老年人跌倒后需要到医院处理治疗，7.3%的老年人需要住院治疗。老年人跌倒引发的健康问题令人堪忧，而跌倒的发生，往往并不像人们通常以为的是一种意外，而是存在潜在的危险。

专家称，导致跌倒的因素非常复杂，包括生理、病理、药物、心理、环境和社会等多方面因素。跌倒门诊在发达国家已经有十多年的历史，而在我国才刚开始起步。如果家中老人有过跌倒的病史，或者有步态不稳、平衡性差的现象，那就需要注意了，尤其是老年骨质疏松患者，跌倒风险可能非常高，应及时到跌倒门诊就医，查明原因，积极配合治疗。

据悉，积水潭医院跌倒门诊由骨质疏松专家和专业护士组成，并与医院多科室协作，为患者进行平衡测试、步态速度测试、椅子坐立测试等专业检查，根据检查的评估数据进行干预及相关疾病的诊断治疗。出诊时间：新街口院区每周四上午，回龙观院区每周三下午；地点：两院区的社区医学科。（记者 刘欢 通讯员 陈狄）