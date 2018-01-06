北京：医保开通网上自助缴费 缴费次日社保卡即可正常使用

昨天6时起，北京城乡居民基本医疗保险开通网上自助缴费功能。参保人可通过“北京市社会保险网上服务平台”自助缴纳2018年的参保费用。缴费次日，社保卡即可正常使用，无需再等待集中扣款日。

北京晨报记者从市人力社保局获悉，2017年12月24日，城乡居民基本医疗保险已进行了第一次银行扣款，目前还有约30万参保人扣款失败。对于扣款不成功者，要等到下一个集中扣款日，期间一旦发生就医行为，只能事后进行手工报销。为更加方便参保者就医，市社保中心昨天起开通网上自助缴费功能。在银行扣款失败的次月5日—20日早6点至晚6点，即可在线完成缴费。从网上缴费后，缴费人会收到缴费成功的短信。

参保人可通过“北京社保中心”的微信公众号、“北京市社会保险网上服务平台”以及“北京市人力社保局”官方网站，查看《城乡居民基本医疗保险网上自助缴费用户指南》，可获取自助缴费详细流程信息。网上自助缴费提供二维码扫码缴费、快捷支付、网银支付三种方式，选择一种即可。通过“北京市社会保险网上服务平台”支付成功后，参保人会收到缴费成功的短信，次日即可持卡就医实时结算。

市社保中心提醒，建议参保人使用IE8-IE11版本浏览器，部分360浏览器的版本无法使用自助缴费。另外，如果20日前未用自助缴费方式缴纳2018年度城乡居民基本医疗保险费用，本月24日仍然可以继续委托银行代扣，请及时核实账号信息及账户余额。如遇其他操作问题，参保人也可拨打96102进行电话咨询。（记者 陈琳）