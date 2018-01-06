常吃甜食，视力智商差

你是否经常拿糖果奖励孩子?孩子是否每天用甜饮料代替白开水解渴?糖虽然是生长发育必不可少的能量来源，但长期大量吃糖严重威胁健康。

龋齿。由于儿童睡眠时间长，睡眠时口腔处于静止状态，唾液分泌减少，对牙齿的清洁作用减弱，有利于细菌繁殖。口腔中残留的糖容易被细菌分解发酵，产生酸性物质，侵蚀牙齿。

甜食综合征。葡萄糖在人体中分解供能过程需要含有维生素B1的酶催化。人体不能自身合成维生素B1，全靠从食物中吸收。而大量吃甜食，不仅消耗维生素B1，还会降低食欲，影响葡萄糖分解供能，产生较多中间产物(如乳酸)，这类物质在脑组织中蓄积，影响大脑活动，引起“甜食综合征”。孩子会出现烦躁、精神不集中、爱哭闹等问题。

营养不良。经常吃甜食降低味觉灵敏度，抑制胃酸分泌，削弱胃肠道的消化和吸收能力，容易使孩子出现厌食、偏食等问题。

肥胖。过度摄入高糖饮食，会使超负荷的糖以脂肪形式囤积在体内，从而引发肥胖。而肥胖是糖尿病、高血脂、心脑血管疾病的高危因素。

近视。遗传、长期眼疲劳等都是导致近视的原因。如果儿童过多地吃糖和高碳水化合物，体内微量元素铬的含量减少，会使眼内组织弹性降低，眼轴易变长，最终导致近视。

影响智商。研究发现，儿童多吃甜食，一日三餐都会受影响，从而减少蛋白质和维生素的摄取量。儿童时期，大脑发育最旺盛，如果缺少蛋白质和各种维生素，将使大脑发育迟缓，影响智力发育。

无论何种国籍和教育背景，儿童对甜食的喜好都超过成年人。所以，必须从小养成好习惯，避免对甜食产生依赖。

1.孩子在哺乳期最好吃母乳。母乳喂养在孩子口味培养方面，比其他加工乳制品更有利。加工乳制品往往添加了糖或香料等，这会刺激孩子味觉，使他们对口味浓重的食物更感兴趣。孩子的味觉一旦发生改变，口味比较清淡的食物就不能再满足需要，不利于培养良好的饮食习惯。

2.每天摄入的糖不宜超过孩子每公斤体重的0.5克。如果孩子体重为15公斤，每天摄入的糖量不应超过7.5克(15公斤×0.5克)。▲