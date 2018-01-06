加拿大运动机能科学家发现：每天骑车10分钟防老痴

据美国《神经心理学杂志》近日报道，加拿大西安大略大学的运动机能科学家发现，10分钟的有氧运动就能显著提高脑力，启动与解决问题和集中注意力相关的大脑区域。

研究期间，一组参与者被要求坐着阅读杂志，另一组在室内自行车上进行10分钟中高强度运动。试验结束后，研究人员使用眼动追踪设备来评估参与者的任务执行能力和认知功能。结果显示，经历过短暂锻炼的人，大脑功能得到明显改善，反应更准确，反应时间比运动前短了50毫秒。这一数值看似很小，但意味着认知功能提升了14%。

这项研究成果对于早期认知障碍症（老年痴呆）患者具有重要意义，因为他们的运动量往往并不大。研究人员建议，老年人应经常进行力所能及的运动，比如慢跑、健步走、游泳等。最好能快慢结合，轻度运动20分钟后，根据体力和健康情况进行10分钟的中高强度运动，比如骑自行车、游自由泳等。每天坚持有助于远离老痴。