维生素D又称“阳光维生素”，在体内维持合理水平有助于强身健体，反之则会诱发诸多健康问题。

缺乏维生素D会影响人类基因组中200多个基因的活性，可能引发一系列疾病，如风湿性关节炎、糖尿病、肠癌、克罗恩病以及某些免疫性疾病等。季节性情感障碍、骨质疏松、肌肉疼痛等疾病也与维生素D缺乏存在关联。孕期和儿童早期成长阶段需要补充维生素D，大剂量摄入可能降乳腺癌、肠癌风险。

维生素D虽被称为“阳光维生素”，但阳光照射并非它的唯一来源。它在动物性食物中的含量也较多，但不能完全满足人体的需要。维生素D缺乏主要发生在受日光照射不足、缺少食物来源的人群中，尤以婴幼儿、家庭妇女、老年人多见。此外，胃肠道疾病、肝病、肾病等都能引起维生素D缺乏。具体来说，以下4类群体要警惕维生素D缺乏：一是在家中或养老院里长期足不出户的老年人；二是大部分工作时间都在室内的白领职员；三是“昼伏夜出”的夜班人员；四是生活懒散、不爱出门的“宅男”“宅女”。

维持体内维生素D正常水平：第一，每天晒晒太阳，最好在上午11点到下午3点之间，每次晒20分钟，要裸露前臂、双手、小腿等部位，不要隔着玻璃晒；肤色深的人晒太阳时间应多于肤色浅的人。第二，常吃高脂肪的鱼类，如三文鱼、马鲛鱼、金枪鱼，以及蛋黄、奶酪、肝脏、谷物、奶制品、豆奶等，有助于补充维生素D，但效果要比晒太阳差一些