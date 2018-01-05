腰酸背痛腿抽筋？小心这是脊椎在向你呼救

在工作和生活中，人们常常会出现腰腿痛症状，如久坐的白领，长时间开车的司机，经常用电脑办公的职员等，他们经常会抱怨自已腰痛腿痛、颈椎疼，坐了一天直不起腰。症状反反复复出现，时好时坏，这到底是怎么回事？脊椎出了问题该如何治疗？

1月9日16:00首都医科大学宣武医院骨科行政主任鲁世保教授将做客由人民日报社人民网、健康时报联手打造的“人民好医生”客户端，进行视频、图文直播，在线解答腰腿疼痛相关问题。如果您有这方面的问题，快来提问吧！

专家简介：

鲁世保，首都医科大学宣武医院骨科行政主任，主任医师；首都医科大学骨科学教授，博士生导师；中国康复医学会脊柱脊髓损伤专业腰椎研究学组第二届委员会委员；中国医药教育协会医疗器械管理专业委员会常委；首都医科大学骨外科学系脊柱学组委员会系务委员、脊柱腰椎学组组长。

擅长：微创治疗腰椎管狭窄症、腰椎间盘突出症，腰椎滑脱、颈椎病，微创治疗脊柱骨折，脊柱侧弯等脊柱疾病。

出诊时间：周一全天骨科专家门诊、周二上午特需门诊。

腰椎间盘突出不是小毛病 及时就医很重要

腰椎间盘突出症的典型症状就是常见的 “大腿串着疼”、“大腿抽筋了”，也就是大家常常挂在嘴边的“坐骨神经痛”，它是由椎间盘髓核突出刺激或压迫神经根、马尾神经所引起的。具体范围是从腰骶部向臀部、大腿后外侧、小腿外侧或后侧至足部，呈放射性疼痛。

一旦遇到上述症状，大家一定要提高警惕，及时就医诊治，因为腰椎间盘突出压迫神经根程度越重、时间越长，预后越不好，甚至会导致下肢残疾、大小便功能障碍。

老年人走路迈不开步 小心腰椎管狭窄症

一些中老年患者经常会说 “我走着走着就走不了路了，腿发沉，没劲儿，迈不开步，感觉大腿酸、胀、麻、疼，得歇会或活动活动后又能走了”。这就是我们常说的“间歇性跛行”，是腰椎管狭窄症典型的临床表现。有的患者出现这种症状后能忍，但发病的距离越来越近，比如开始能走5里地后发作，之后3里地、2里地、1里地，这个症状就提示病情加重，需要就诊治疗。

腰椎管狭窄症首先采取保守治疗，除需要休息、有氧运动外，还可口服非甾体类抗炎止痛药、肌松药等。如果保守治疗无效，有严重神经压迫和进行性神经功能丧失、马尾神经综合征，并且严重影响患者的生活质量，可以选择手术治疗。

腰酸腿疼别盲目按摩 先确定病因再治疗

缓解腰腿痛，很多人第一反应是去做做按摩。在某些情况下，按摩治疗确实是治疗腰腿痛的方法之一。比如单纯的腰肌劳损和腰部受凉。这种疼痛是源自腰部肌肉和软组织的劳损，在进行推拿按摩后，促进血液循环，缓解腰肌紧张痉挛，从而缓解了疼痛。但因腰椎间盘突出造成的腰疼，突出的椎间盘位置很深，仅仅通过按摩的外力，将其推回原位的可能性非常小。

如果出现腰痛，并且自己无法判断病情的轻重，在治疗开始之前，应该找专科医生通过体格和影像检查，确定腰腿痛真正的来源再采取治疗。否则，治疗不仅没有好处，可能还会加重病情。

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