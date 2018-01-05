痰迷心窍一种病证 如何预防痰迷心窍

作为成语，痰迷心窍与财迷心窍、鬼迷心窍等有几近相同的意思，形容因一心贪图某种事物而失去理智。其实，痰迷心窍不仅是成语，还是中医的一种病证。

中医里的“鬼迷心窍”

《官场现形记》第一回“望成名学究驯顽儿，讲制艺乡绅勖后进”，就有痰迷心窍的描述。说陕西同州府朝邑县一个村庄里住着姓赵和姓方的两族人。赵家的赵温考取了举人，方家的方必开羡慕之极，回家后便在书房里走来走去，独自口中念念有词“喜报贵府少老爷”“报喜人卜连元”，大家不得其解，唯有家里请的教书先生王仁明白，说“一定是今天赵家孩子中了举，东家见了眼馋，又勾起了那痰迷心窍的老毛病了。”此时，方必开已经说不出话，跪在地上不住地给王仁磕头，指指自己心口，指指旁边的儿子老三。王仁明白，便训导老三说你爸这样都是为你，你要好好学习，也中个举回来。谁知老三那孩子不知中举的好处，语言冲撞，急得方必开满肚子的痰涌上来，要吐吐不出，要说说不出，两眼直钩钩盯着先生王仁，两手乱抓，嘴唇边吐出些白沫来……

故事里的方必开独自念念有词以及后来的表现都是痰迷心窍的症状。更甚者会昏倒于地，不省人事。这里的痰，不仅指来自呼吸道、经我们口吐出的痰，还泛指由于脏腑功能失调产生的病理性代谢产物。中医理论讲，肺脾肾功能受损，会使水津停滞聚集，其聚而质稀者为“饮”，聚而质稠者为“痰”。可怕的是。这些“痰”会随气而行，与风、寒、热、火、瘀血等狼狈为奸，引起疾病。比如痰湿、风痰等。

这里的“心窍”又是什么呢？中医认为，心窍有形神之分，形窍为舌，又称心苗；神窍即心神之窍，因为“心藏神”。痰迷心窍中的心窍，应为心神之窍。心窍通利则神志清爽，心窍闭阻则神昏癫狂。

作为病证，痰迷心窍是由于痰阻心神引起的意识障碍，可以有神志模糊、神志抑郁、举止失常、喃喃自语、不省人事、卒然昏迷、手足抽搐、喉中痰鸣等表现，属于需要抢救的急危重症。部分癫痫发作、冠心病、脑血管意外当属于痰迷心窍的范畴。

如何预防痰迷心窍

保持心情愉快，避免情志内伤。《类经》里讲“心为脏腑之主，而总统魂魄，并该意志，故忧动于心则肺应，思动于心则脾应，怒动于心则肾应，恐动于心则肾应”。意思是各种不良情绪都可以扰心伤五脏，保持良好心情，可以避免肺脾肾受损，不使体内产生蒙蔽心窍的“痰”；要饮食有节，起居有常。“痰”的产生除先天禀赋外，更多与后天的饮食和起居有关。不良饮食和起居习惯，如过咸甜、过油腻、过饥饱、过凉热、过度懒床、昼伏夜起、娱乐无度都可以损害脏腑功能，至痰产生。积极治疗，防止慢性病复发。高血压、冠心病、糖尿病、癫痫等慢性病患者，要注意积极治疗，避免复发和加重，这也是防止痰迷心窍的重要环节。量力而行，适当运动。运动可以升发阳气，畅通血脉，促进体内津液代谢，使“痰”易于清利。（邓玉霞）