水光针和微针美容靠谱吗？

【读者提问】

吴女士：现在很多人美容保养都在打水光针、微针，这些技术靠谱吗，对皮肤有没有副作用？

最近几年在美容领域，水光针、微针等注射类美容项目的确应用广泛。其走红的原因主要是操作相对简单、效果不错，也得益于大力的产品宣传。但这些都是侵入性的医疗美容技术，术前的科学评估、术中的规范操作和术后的合理护理，直接关系到爱美人士的健康。

1 水光针和微针均为有创美容

水光针是利用真空负压技术，在皮肤真皮层注入人体因衰老而流失的玻尿酸（透明质酸），使皮肤内吸收并储藏大量的水分，从而使皮肤表现得紧致平滑、有弹性。根据皮肤状况，水光针注射液除了加入玻尿酸外，还可加入肉毒素、胶原蛋白、PRP（一种富含血小板血浆或生长因子的血液）、氨甲环酸、左旋维生素C等。

微针的机理和水光针相似。只不过微针是利用微针滚轮上许多微小的针头刺激皮肤，在皮肤表面形成数以万计的微孔，以便药物等活性成分渗入皮肤，达到减轻皱纹、治疗疤痕、美白肌肤、淡化色斑、收紧及提升面部皮肤组织等作用。

由此可见，水光针和微针均属于有创侵入性的同类医疗美容技术，都是利用皮肤微创技术将药物或活性成分导入皮肤真皮层，启动人体组织损伤修复再生功能，以达到某种美容效果。

2 四种皮肤问题最适合

爱美人士可能要问：水光针和微针适合哪些人做？这两种美容方式虽有疗效，但主要适合以下四类人群：

一是皮肤干燥需要保湿补水的人。1克玻尿酸相当于补充1升水，采用水光针向皮肤深层补充玻尿酸，能使皮肤保持水润光泽。

二是皮肤色泽暗黄无光的人。水光针和微针均可促进皮肤新陈代谢，减少黑色素的产生并促进黑色素的排出，从而使暗黄干燥的皮肤有光感。

三是皮肤毛孔粗大的人。水光针和微针可刺激皮肤真皮层，促进胶原蛋白增生，起到收缩、细化毛孔的作用。

四是皮肤老化有皱纹的人。水光针注射有较好的除皱效果，1克玻尿酸相当于16克胶原蛋白，皮肤有轻微凹陷和皱纹时，可以得到充盈和抚平。

但总体来说，水光针最主要的作用就是为皮肤补充水分，增加真皮层的锁水能力。从这个意义上来讲，经过专业美容医生诊断的成年人，都可以进行水光针美容，进行保湿嫩肤。至于注射或导入什么药物、活性成分，要根据自己的肌肤状况和需求决定，一般情况下以玻尿酸为主，也可搭配肉毒素、胶原蛋白、氨甲环酸等多种成分进行个性化治疗。

3 术前术后要注意什么

在实施水光针和微针治疗前，手术医生还要对顾客的情况有全面了解，以决定是否适合治疗。

顾客有明确的过敏症状或过敏史，对某些药物（包括麻药）、食物、植物、化妆品等过敏，应慎重考虑是否进行治疗。皮肤有伤口或痤疮等感染时，应待伤口愈合、感染控制后再行治疗。医生应了解顾客术前使用的药品，对于服用如阿司匹林、人参、丹参的人，应停止服用一周后再行治疗，否则容易造成注射部位淤青或出血。此外，顾客以往如果做过面部整形手术，以及激光、超声刀、射频等美容治疗，医生要根据具体情况决定是否进行治疗。一般情况下，面部整形手术或光电治疗半年后接受水光针或微针治疗是安全的。

需要明确的是，手术后会出现一些皮肤症状。在正常范围内，水光针、微针治疗后皮肤会有点状渗血、轻微肿胀、疼痛等情况，术后一周消肿。手术后可冰敷治疗部位，减轻肿胀、疼痛；一周内避免桑拿、高温、暴晒等，避免用力搓揉脸部；保持治疗部位皮肤清洁，用温水清洗；可使用抗菌素软膏预防感染，皮损愈合前不要使用护肤品或化妆品以免增加感染；在医生指导下进行适当的面部皮肤修复养护，比如敷面膜、做护理等；限制饮酒及食用辛辣刺激性食物。

如果在美容院或其他无正规资质机构手术后，出现皮肤过敏、红斑、渗出液较多、皮肤感染甚至面瘫等情况，要及时去医院就诊，避免造成进一步的皮肤损害。

4 副作用为皮肤增生和过敏

尽管水光针、微针的美肤功效得到普遍认可，手术操作也相对安全，但仍有可能出现一些副作用。

一是局部皮肤异常增生。有些美容机构经常在水光针里添加生长因子等药物形成复合水光针。但生长因子一般外用于创面，刺激组织增生。在体内注射生长因子时刺激组织增生的效果是不可控的，容易导致局部组织的异常增生而出现畸形或局部肥大。

二是皮肤敏感。水光针和微针通过皮肤大面积高密度微孔创伤起到美容作用，对部分人有可能导致皮肤过敏，严重者则出现皮肤持续发红，甚至毛细血管增生即红血丝。

水光针作用维持时间有限，不是一次注射永久有效的。水光针中的主要成分是透明质酸，在体内代谢很快，临床实际观察其效果维持时间在1个月左右。因皮肤状况需要长期治疗者，建议1个月至2个月治疗一次，3次至5次为一个疗程，几次治疗后皮肤会有明显改观。

年轻人的健康皮肤本身锁水能力就是正常的，做好日常保湿、防晒等基础护肤就可以，不必去做这些美容治疗。

医师释疑

涂抹式水光针名不副实

注射式水光针具有侵入性，与之相比，目前市面上的涂抹式水光针似乎看起来更为安全、简便。

许多卖家称：涂抹式水光针与正规医院使用的水光针成分配方、效果一样，惟一的不同是涂抹式水光针属于护肤品级别，仅能涂抹不能注射，其成分有玻尿酸、胶原蛋白、左旋Vc等。

事实上这些成分从皮肤表面能吸收到体内的微乎其微。这种“涂抹式水光针”在皮肤表面使用除了有类似于护肤品的保湿效果外，不会达到注射式水光针的效果。

我国《医疗美容服务管理办法》规定，医疗美容是指运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或侵入性的医学技术方法，对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再塑。因此，水光针、微针美容均属于医疗美容。开展此类项目，医疗美容机构与操作医师必须同时具备医疗美容资质。爱美人士想变美，一定要“选择正规的机构，为自己的美负责”。