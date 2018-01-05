外卖平台推“环保选项”能减少“白色污染”吗？

餐饮外卖越来越受消费者欢迎，但在带来便利的同时，却给环境带来极大压力——白色污染、资源浪费等问题愈发凸显。近来，一些外卖平台逐步重视起这个问题，并采取了一些有助于环保的行动。不过，推动破解外卖垃圾环保困局，不仅需要外卖平台出力，各方都要承担起责任来，才能把各类可行措施落到实处。

外卖订单多 白色污染重

来自艾媒咨询的数据显示，中国在线订餐市场自2011年起一直保持较高速增长，塑料餐盒使用数量更是暴涨。据不完全统计，美团、饿了么以及百度外卖三大外卖平台的全国日订单量在2000万单左右，每天至少产生2000万个餐盒和塑料袋。无数的塑料餐盒、一次性筷子、塑料袋等外卖垃圾造成的“白色污染”又一次抬头，外卖垃圾“围城”的现象日趋严重。

此种背景下，外卖平台也一度成为众矢之的。去年9月，重庆市绿色志愿者联合会更是以造成资源浪费和环境污染为由，将美团、百度外卖以及饿了么告上法庭。志愿者认为，被告未向用户提供“是否使用一次性餐具”选项，致使系统默认配送一次性餐具造成巨大的资源浪费和生态破坏。

对于环境保护问题，外卖行业巨头们纷纷作出积极回应。前不久，美团、饿了么分别推出“青山计划”“蓝色星球计划”等环保方案，用户在订餐时，可以选择“无需餐具”，助力环保。除此之外，部分外卖平台鼓励商户用环保纸袋代替塑料袋的外卖包装，以减轻环境压力。

昨天，记者分别在各大外卖平台下单时看到，这些环保行动均已“上线”。在饿了么上提交订单前，记者看到点击“餐具份数/口味偏好”一栏的“马上助力环保”标志，可以选择“无需餐具”选项后进行下单。和饿了么相似，美团外卖的“环保选项”设置中也有绿色的“不需要餐具”图标，用户可以直接勾选。百度外卖的“环保选项”则设置在备注信息里，选择“无需餐具”后，页面显示出“每5000双一次性筷子会消耗1棵大树，感谢您这一次的节约”。

要减少污染 需多方努力

对于外卖平台刮起的“环保风”，绝大多数的消费者都表示此举有益于改善现状，应给予支持并愿意为保护环境贡献自己的力量，但也有网友表示外卖平台推出的环保计划的力度似乎远还不够，目前的效果并不明显。

市民张女士直言，看着身边越来越多人订外卖，心里一直对环境问题隐隐担忧，所以对外卖平台的环保行为十分支持。“现在点上一顿外卖，至少会收到两到三个一次性餐盒和餐具，而且还要用上几个塑料袋打包，这些都是极大的资源浪费，也不利于环境保护。”

网友“皮特小潘”则认为外卖平台的环保行动力度远远不够。他告诉记者，因为这些环保选项的选择键并不起眼，自己根本就没有注意到，如果注意到自己会选择为环保计划尽一份力。“情况并没有多大改善啊，身边很少有人选择‘无需餐具’，甚至有时候消费者即使选择了该选项，有些商家或图省事或担心差评，仍然会配送餐具。”

有业内人士表示，目前“无需餐具”选项主要针对的是一次性餐具，想要真正减少塑料制品的使用，还是一项长远工程，但外卖平台推出环保选项，可以使更多人重视环境问题，减少不必要的浪费和环境污染。还有业内分析指出，虽然三大外卖平台都已经开始在引导方面有动作，但就目前来看，设置“环保选项”的效果略显尴尬。这与此前很多业内人士的预判一致，毕竟外卖平台在外卖交易过程中扮演着平台、流通的角色，在解决外卖环保问题中起到的作用就是在用户端以及商户端进行引导，增强用户及商户对外卖环保问题的重视程度，但就目前来看，平台的引导功能仍有很大的优化空间。

中国食品产业评论员朱丹蓬在接受媒体采访时表示，要解决由外卖衍生而出的污染问题并不容易，外卖平台方在其中能起到的作用有限，须外卖商户、外卖平台、餐盒生产方以及消费者等多个相关方共同发力，才能让问题得到缓解。