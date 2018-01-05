抗氧化保健品作用夸大了

受访专家：美国普渡大学农业与生物系食品工程专业博士 云无心

葡萄籽精华、天然维生素E、叶黄素胶囊……越来越多的抗氧化保健品出现在公众视野中。这类产品打着“美容养颜”“抗衰老”的旗号，让很多人趋之若鹜。然而，研究表明，服用抗氧化保健品对人体健康的好处微乎其微。

美国普渡大学农业与生物系食品工程专业博士云无心对《生命时报》记者说，自由基通过氧化其他分子，如蛋白质、DNA、脂类等，可能增加多种疾病风险。科学家发现，常吃果蔬等富含抗氧化剂的食物，有助于保护机体免受氧化损伤，从而降低多种慢性疾病的风险。于是，一些商家把抗氧化剂提取出来，打着“美容养颜”“抗衰老”的旗号，达到促销效果。然而，这些作用基本上来源于细胞和动物实验。人和动物的代谢机理和有效剂量存在很大差别，没有临床证据证明对人体有作用。

云无心表示，目前没有科学证实，服用抗氧化补充剂对各类人群健康有明显好处。不过，一般而言，倒也不会造成伤害。需要注意的是，维生素A补充得太多，可能发生骨骼脱钙、关节疼痛、皮肤干燥、食欲减退等中毒症状；维生素E过多可能出现的中毒症状包括，肌无力、视力模糊、恶心、腹泻等。

云无心建议，如果能做到合理膳食，在平时饮食中摄入足够的蔬菜、粗粮、肉类及豆类等食物，完全不需要服用抗氧化补充剂。如果饮食不均衡，或者因为疾病导致某些人体必需的抗氧化剂（比如维生素C、维生素E等）明显不足，也应听从医师建议适量摄入。需要强调的是：饮食均衡，不需要补充；饮食不合理，只有在明白“缺什么”的基础上“补什么”，才有意义。（记者 田 飞）