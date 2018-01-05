受访专家：中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员 何 丽

超市、餐馆里有各种各样的豆腐。带上“豆腐”这个字眼，人们都会感觉由黄豆制成，或者与黄豆有些关系。中国疾病预防控制中心营养与健康所研究员何丽表示，有些“豆腐”里黄豆并不多。

杏仁豆腐。杏仁豆腐被很多人喜欢，除了有豆腐的口感，还带有杏仁的清香。其实，市售的杏仁豆腐中并没有黄豆，主要由杏仁、糖、鲜奶或奶精做成，蛋白质含量虽然与真正的豆腐相差不多，但糖分较高。高血脂、高血糖、患有心脑血管疾病的患者最好少吃。

日本豆腐。这种豆腐口感润滑，而且做法多样，已经成为餐桌上的新宠。看看它的配料表，其实主要由鸡蛋、水和盐构成，完全不含黄豆。因其含盐量较高，高血压人群应尽量少吃。

鱼豆腐。鱼豆腐是火锅、麻辣烫、麻辣香锅里的“常客”，既有鱼的味道，又有豆腐的口感。虽然叫“豆腐”，其实成分以鱼浆为主，配料是淀粉、糖、盐、油，黄豆只占极少一部分。如果鱼浆的来源不能保证，可能会有安全隐患。

千页豆腐。这种豆腐是以大豆蛋白粉、木薯粉、色拉油、水为主要材料精制而成。这种豆腐的主要配料是大豆分离蛋白，这种蛋白在分离过程中，脂肪、磷脂等生物活性成分都被脱除了。有些商家为了使口感更好，添加不少油和盐，虽然好吃还是要注意量。（记者 王冰洁）