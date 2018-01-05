食物里也藏着坏脂肪：加剧血管疾病 增加患癌风险

脂肪几乎是天然食物中唯一能提供香味的成分，因此备受欢迎。不过，过多脂肪，尤其是 “坏脂肪”，会增加肥胖、高血脂、高血压、糖尿病的风险。

脂肪中95%以上是脂肪酸，不同的脂肪酸对身体健康的影响有好有坏。其中，反式脂肪酸可以说是最坏的，可能导致胎儿发育受损，患癌风险增加，引发糖尿病。建议每人每天反式脂肪酸的摄入量不要超过2克。

反式脂肪酸在天然食物中极少，主要来自氢化油。这种油口感好、能起酥、保质期长、耐高温，而且成本低，消费量遥遥领先于普通的豆油、花生油等。凡食品标签配料表中标注“氢化植物油”“起酥油”“植物奶油”……而且没有明确注明花生油、菜籽油、棕榈油等的，基本就是氢化油，这类食品主要有：

脂肪含量高的面包：起酥面包、丹麦面包、奶油面包等。

油炸食品：麻花、油条、汉堡、月饼、方便面等，还有一些零食，比如膨化食品、薯条薯片、江米条等。

高脂肪零食：饼干、泡芙、薄脆饼、油酥饼、蛋黄派或草莓派、奶油蛋糕、奶油夹心饼等。

以“植脂末”或“奶精”命名的食品：咖啡伴侣、珍珠奶茶等。

按照国家相关标准，某食品中反式脂肪酸含量≤0.3%，即可标注为“0”。不过，即使含量低，饱和脂肪酸（即“坏脂肪”）的含量也非常高，营养价值和健康效益远不如普通植物油，仍然是很差的脂肪来源。

需要提醒的是，有些餐饮店烹调油炸菜肴时，没有使用氢化油，但普通植物油反复加热也会生成很多反式脂肪酸，要谨慎对待。（大连市中心医院营养科主任 王兴国）