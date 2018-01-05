运动得满头大汗，一直被老年朋友视为“运动到位了”。坚持运动固然有益健康，但到出大汗的程度会适得其反，特别是冬季。

《黄帝内经·四气调神大论》中关于冬三月养生的核心是“藏”，措施之一是“无泄皮肤，使气亟夺”。“无泄皮肤”就是不要使皮肤过度出汗，否则可能使阳气外泄。古语说：“久泻伤阴，过汗伤阳”，对老年人来说，一年四季都不宜选择出大汗的运动。出汗后感觉疲惫和口渴，就说明阳气受到了损伤。

老年人运动后出大汗，可能是由两个原因所致：一是运动过于剧烈。年纪大了以后，体力下降、骨质脆化，还伴有不同程度的心脑血管问题，剧烈运动既容易造成骨折，还容易导致血管意外，非常不适合老年人。二是动作虽然缓慢，但运动时间过长。比如很多老人觉得跳广场舞运动量并不大，多跳一会儿才有效果，但跟着舞群从头跳到尾，需要一个多小时，坚持下来基本也是一身汗。这样运动会促使身体释放大量激素来分解蛋白，补充过度运动的能量需要，加快器官衰老。若超出心脏负荷，还会造成心脏功能衰退，有害身体健康。

因此，老人最好选择和缓、低强度、少量、持续的运动。运动后，以身体微微出汗、筋骨舒展、不疲劳为宜。像慢跑、踢毽子、打桌球、交谊舞等都是不错的选择。每周运动三四次，每次30~60分钟，运动过程中保持最佳心率（每分钟100~110次）。运动时，可穿吸汗的棉质衣服，最好再带件外套，以防出汗后受凉。（中国老年医学会心脑血管专家委员会委员 王 智）