小区健身器，老人挑着用

受访专家：西安体育学院健康科学系教授 苟 波

如今，健身器材成了不少社区的标配，方便了时间空闲、喜好运动的老人。虽说适当锻炼能强身健体，但这些健身器材都适合老人吗？

西安体育学院健康科学系教授苟波告诉《生命时报》记者，根据锻炼目的不同，小区健身器材可分为四类：1.有氧耐力运动器材，如太空漫步器、太极云手、跑步器；2.柔韧性锻炼器材，如上肢牵引器、扭腰器、压腿杠、伸背器；3.增强力量器材，包括腰力锻炼器、蹬力器、多功能上肢锻炼器、腰腿锻炼器、健骑机；4.放松器材，如滚筒、双人腰背按摩器等。其中，太空漫步器、蹬力器、上肢牵引器、健骑机等，都比较适合老人使用。

老人锻炼一定要量力而行，选择适合自己的器材。尤其是一些患有特殊疾病的老人，要注意运动安全，以免造成损伤。

太空漫步器：重点防跌倒。太空漫步器阻力小，有的老人因协调性不好，控制不住动作，可能摔倒，还有些老人两腿同时前后摆动，容易失去重心。此外，摆动幅度过大可能引起肌肉拉伤。因此，老人锻炼时要双手握紧扶手，上身挺直，两脚分开站在两个踏板上，双膝略微弯曲，保持身体重心稳定，然后前后自然交替摆动双腿，如同以较大步幅走路。这种漫步器负荷较小，老人还需要结合其他有氧训练手段，才能起到较好的锻炼心肺功能效果。

蹬力器：防膝关节劳损。蹬力器主要用来锻炼下肢力量，由于器材角度固定，如果老人锻炼时膝关节屈伸动作不合理、下肢力线不当、锻炼过多，会加重膝关节负担，引起髌骨软化。因此，老人使用蹬力器锻炼时，要注意屈膝角度不宜过大，膝关节对准第二脚趾尖方向，并根据自己的运动能力适度锻炼。

健骑机：当心损伤脊柱。健骑机是依靠双手向后拉扶手、双脚向前蹬脚蹬，同时将整个身体尽可能向后伸展，然后恢复到初始位置，以锻炼上下肢和腰背力量，活动全身各部位关节，并增强心肺耐力。这项运动很适合经常伏案、颈肌和腰肌劳损的人。锻炼时，动作要和缓，不要用力过猛，否则可能引起肌肉拉伤或脊柱不适。

上肢牵引器：别忍痛硬做。该器材主要是利用自身力量对抗，提高肩周炎患肢的活动能力，其作用类似于到医院接受牵引治疗。不过，有的肩周炎患者康复心切，忍着剧痛使用上肢牵引器长期坚持锻炼，不但没能改善症状，反而增加了局部损伤。这类患者康复锻炼最好在康复医生或治疗师的专业指导下进行，才能保证安全性、科学性和有效性。（记者 田 飞）