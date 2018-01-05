受访专家：北京市纺织纤维检验所检测中心技术总监 朱洪亮

打底裤是女性冬季常用的百搭保暖单品，种类繁多，面料厚度不同，有些还附加多种功能。如何挑选最保暖、舒适的打底裤？北京市纺织纤维检验所检测中心技术总监朱洪亮为您解析。

保暖度主要看材质和厚度。从材质上来说，腈纶、羊绒、羊毛、多孔涤纶都是保暖性好的纤维。有些消费者认为天然纤维更保暖，其实化纤的保暖性也很好，尤其是腈纶，保暖性比羊毛高15%。从厚度来说，打底裤必须有一定厚度，保证纤维的绝对含量才能保暖。一些商品会标上250、500、800等数字，它们有些标注的是重量，单位是克；有些标注的是每平方米的重量，单位是克重。一般来说，数值大的较厚，也保暖。此外，市场上打底裤的底绒也种类繁多，如珍珠绒、珊瑚绒、天鹅绒等，让人眼花缭乱。朱洪亮表示，这些底绒没有统一的标准，不确定哪种更保暖，消费者不用在意。如果产品检测报告中标注了“保温率”数值，那么越高就越保暖；如果没有标注，底绒有一定的长度和细密性，且手感蓬松的，保暖性更好。

挑选时，除了考虑保暖，朱洪亮还建议考虑舒适性。这主要取决于透湿、透气性的优劣。羊毛、羊绒、棉等天然纤维的优势较明显，而保暖性好的化纤产品，这方面会差一些。织物结构上来说，厚度和织物密度不大的面料会更舒适，但保暖性打折扣。消费者可根据个人需求选择。

需要注意的是，虽然紧身的打底裤更美观修身，但可能束缚身体，影响血液流动，不利于健康，影响衣物透气性和舒适性。同时，不建议过度追求附加功能，一些商家宣传的保健功效大多没有证据证明。选购时，尽量选择正规厂家生产的产品。如果产品做工不精细、线头多，表面不光滑或有异味，最好不要购买。（水欣）