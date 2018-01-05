医护人员都知道，一到雨雪天，门诊里都会爆满了由于摔伤导致骨折的病人。在摔倒时，“坐屁墩”容易造成尾骨折，“嘴啃地”容易造成手腕部的尺骨和桡骨骨折，而侧面滑倒则很可能导致灾难性的损伤——髋部(股骨颈)骨折。

摔倒时：把自己想象成一个球

如果是前摔，应在感觉身体失去平衡要跌倒的瞬间，立即弯曲身体以降低重心，并马上把自己想象成一个球，往前方顺势滚动。

如果是后摔，要用双手的手臂肌肉击地，同时双脚顺势向上，利用地面对手臂肌肉的反作用力，减少身体所受的冲击力。

如果是侧摔，则可利用摔倒一侧的手臂肌肉击地，同时双脚顺势向上，减少身体所受的冲击力。

它的原理很简单，关键在于在摔倒的瞬间把自己想象成一个圆球，然后顺势滚动。这是因为，以圆球姿势落地时，身体与地面的接触面积是最小的，因此对身体的损害也最小。

特别提醒：这套动作也要慎重模仿，建议大家平时可在运动教练督导下，保证安全练习，待熟能生巧后运用，防患于未然。



另外，在雨雪天里要尽量穿防滑性好的鞋子，女性尽量避免穿高跟鞋，行走时放松双手摆动，小歩慢走。

壮筋骨：常吃护膝食疗方

骨质疏松也是导致骨折的主要原因之一，我给大家分享一个祖传的护膝食疗方，可以祛风湿、壮骨活络、活血通经、保护关节。

做法非常简单。首先到中药房里购买怀牛膝10克、杜仲15克、全当归10克、三七3克、寄生10克，然后根据个人口味，和适量的炖蛋、牛筋或猪蹄膀一起搭配煲汤喝。

怀牛膝、杜仲、寄生都具有补肝肾的作用，且怀牛膝还能把药性引向下半身;三七具有很好的的活血化瘀、止疼作用;全当归则能补血并改善全身的血液循环。经常吃能达到强筋健骨、保护膝关节的功效。

另外，如果伴随有上肢关节疼痛的人，可以再加一味中药——羌活，如果是有下肢关节疼痛，则可以加中药——独活。