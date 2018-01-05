全国多地暴雪！下雪天防寒保暖有四招

据中央气象台网站消息，中央气象台1月4日06时继续发布暴雪橙色预警：预计，4日08时至5日08时，河南中南部、湖北中东部、湖南西北部、安徽大部、江苏大部等地有大到暴雪，其中，安徽中部、江苏西南部等地局地有大暴雪。这不，小编就在朋友圈里见证了一波2018初雪美景。专家提示，下雪天更要注意防寒保暖，有四招可用起来!

招式一：尾骨、脚心处贴上暖宝宝

如果想要使双脚和内脏暖和起来，那么在尾骨上贴个暖宝宝是再合适不过的了，因为中医的长强穴，也就是行于后背正中的督脉的起始穴位，具体位于尾骨末端，阳气就是从这里开始生发，统领人体阳气，有“阳脉之海”的美誉。

暖宝宝贴在这里，不仅可以促进下半身血液循环更流畅，而且能使子宫、卵巢、膀胱等器官也因此变得更暖和。它振奋了人体的阳气，加速气血循环，人体自然会感到全身温暖。春寒料峭，穿上春意盎然的短裙、筒袜，就不必再担心身体、内脏会受凉了。

另外，还可以在脚心贴暖宝宝，因为双脚距离地面冷气最近，冷气最容易从双脚侵入人体。贴上暖宝宝，就能缓解地面冷气的影响。另外，脚心附近一个中医的涌泉穴，位于足前部凹陷处第2、3趾缝纹头端与足跟连线的前三分之一处，经常按摩、刺激、保暖涌泉穴，也有益于补肾壮阳、改善手脚冰凉症状。

招式二：多穿几双袜子，最里面穿五指袜

“筒袜控”们，面对春天的气息，很难抗拒筒袜的诱惑。那么为了更好地防寒保暖，建议多穿几条筒袜。

接触皮肤的最里面一层可以穿吸湿性良好的丝质筒袜，然后再在外面套上棉质筒袜。如果仍觉得冷，可以以“丝质、棉质、丝质、棉质”的顺序叠加。为了防止穿得太多而导致血液不流通，最里面的两条可以使用五指袜。

穿上五指袜，可以把每个脚趾都分开，将脚汗从每个脚趾之间吸出来，不会因脚汗凉了而感到脚冷。另外五指袜还利于脚趾的活动，使脚部血液更加通畅，不容易冻脚。五个脚趾分开以后，脚趾之间经常处于干燥卫生的状态，不给细菌赖以生存的条件，还从源头上防止了交叉感染，抗菌除臭。

招式三：喝姜汤终极暖身

众所周知的防寒终极方法，就是喝姜汤。生食姜，姜中的姜辣素可以有效对抗感冒。我更建议大家把姜加热后服用，加热后的姜会产生一种叫姜烯酚的物质，它通过刺激胃壁使得血流畅通，促进气血循环和新陈代谢，从而产生身体热量。短裙、筒袜出门前，不妨先喝碗姜汤暖暖身，带着一身热乎气才能真正地绽放美丽。

熬姜汤一般挑选表皮颜色鲜艳、柔软、外形饱满、没有裂口的新鲜姜。姜皮含有很多营养成分，因此熬汤时应该少去或不去皮，另外还可以配上养血、活血的红糖，甜辣适口，趁热喝下，还能帮女性祛除风寒、缓解痛经等不适症状。

需要注意的是，有胃溃疡等肠胃疾病、阴虚火旺、目赤内热体质的女性都要少喝，以免刺激肠胃诱发旧病，或引发肝火过盛。

招式四：贴身穿套保暖内衣

生活中有一个误区——要保暖就得多穿点。其实衣服本身是不产热的，只有隔离作用，这种隔离使得衣服与肌体、衣服与衣服之间形成了一个良好的“小气候区”，使人体的热量得以保存，从而感觉到温暖。因此，衣服保暖的关键不是穿多少层，而是衣服的材质。

建议初春爱穿短裙、筒袜的女性们贴身穿一套保暖内衣，然后再加一件毛衣。当然，如果外套是能够抗风的羽绒服或者皮衣就更好了，这种穿衣法既能够持久保持身体的温度，又能不受到外部冷风的侵袭。

需要提醒的是，有些女性为了能完美呈现身体曲线，会选用束身保暖内衣，而过于紧身的束身保暖内衣很容易使身体被勒出难看的痕迹，威胁到女性的生理健康。因此，如果外出或上班时需要穿着束身保暖内衣，那么回家应及时换上棉质、宽松的保暖内衣，以让身体局部能够得到充分休息。

另外，建议大家尽量不选深色保暖内衣，因为经过染色的染料中可能会含有可分解芳香胺染料，这种禁用染料染色的服装与人体皮肤长期接触后，会与人体代谢过程中释放的成分混合并反应，形成危害健康的物质。

