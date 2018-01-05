流感来袭！听听儿科主任怎么说

咳嗽、感冒、发烧、拉肚子、呕吐……眼下，正值呼吸道传染病高发期，很多小朋友纷纷中招。

1月2日，记者从金华市中心医院了解到，近日该院儿科门诊量每日高达1500人次，比去年同期增加60-70%。其中儿科急诊多达600人次，儿科夜间门诊300多人次，都比去年同期增加至少100%以上，创历史性新高。这些患儿的症状，有诺如病毒、轮状病毒腹泻，气管炎，肺炎，脑炎等，其中以流行性感冒（简称流感）最多。

中心医院相关负责人表示，为了进一步优化急诊儿科就诊秩序，给广大患儿提供一个有序、舒适的诊疗环境，医院在原有基础上，增加了看诊医生、24小时值班的预检护士和保安执勤，并增加候诊区座椅，通过多项措施，缓解就诊压力。

即便如此，就诊还是需要排队等待，就诊情况依然比较严峻。

1号晚上10点，30岁的张女士抱着发烧的女儿赶到中心医院，取到号的时候惊呆了，“312号！现在才到262号，预计要2个小时才轮到。”

等了1个小时，全家人扛不牢了，由于孩子吃过退烧药，体温降下来了，他们便选择先回家观察。

“我们后夜班医生（23：30到次日8：00）一个人看了124个小病人，渴着口憋着尿，下班后背都直不起来了。”中心医院儿科门急诊主任吴绿仙告诉记者，眼下这波就诊高峰，主要是季节因素引起，此外很重要一个原因是学校和托儿机构交叉感染。

医生说，其实大部分孩子得的是常见病，疾病康复本需要一个过程，“建议先到家附近的诊所或社区医院进行分级诊疗，如果有危重情况，再送到大医院。”

此外，有几点要提醒家长：发现孩子有咳嗽、流鼻涕、鼻塞、发热等症状，要引起注意。如果孩子发烧在38.5摄氏度以下，在精神状态尚可的前提下，家长可以采取物理降温的方式，让孩子多喝水，观察病情有无继续进展；已就诊且孩子状态还好的，在家遵医嘱服药，不必反复去医院。

但是，如果患儿出现体温升高，肛温≥39.5℃，或体温≤36℃，或是出现精神萎靡或惊厥等症状，无论白天还是晚上，家长都应立即带孩子到正规医院儿科就诊。