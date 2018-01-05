太胖别做八项运动：平板支撑伤腰椎 跑步跳绳损膝盖

为了减肥，许多超重人士都加入运动大军。但是，有些运动并不适合胖人做，如果发力不当，不但没有成效，还会受伤，得不偿失。近期，美国《预防》杂志总结了8项运动，提醒胖人最好放弃它们。

1.锻炼肱二头肌

很多胖人都会举哑铃锻炼肱二头肌、肱三头肌，或者踮脚尖练小腿肌肉，但这些都属于小肌肉群的锻炼，对减轻体重没有太大帮助。最好先做一些针对大肌肉群的训练，如俯卧撑等。在锻炼大肌肉群时，往往也会牵动小肌肉群来辅助，减重效果明显。

2.卷腹运动

一些人减肥，主要是想减掉“啤酒肚”，能够锻炼腹肌的卷腹运动成了首选。但是，这种运动对体重基数较大、体脂率高的人来说很难出成果，容易半途而废。建议先从全身性运动练起，稳定核心肌群力量再来锻炼腹肌。

3.仰卧起坐

仰卧起坐也是专注于减掉腹部脂肪的运动。但现代人使用电脑、手机过多，容易驼背，本来就体态不良，仰卧起坐涉及脊椎的弯曲，可能会强化不良姿势，给下背部带来压力，导致腰椎间盘出现问题。

4.平板支撑

平板支撑是近年来十分火爆的运动。胖人练习时，会对腰椎产生过多压力。建议不用脚尖撑起身体，改用膝盖，以减轻腰椎负担。

5.弓箭步

弓箭步可以调动全身许多关节，但对于超重人士来说，这项运动非常考验平衡感，对于初学者来说很难完成，容易丧失信心。

6.跳绳

跳绳成本低、随时随地都能进行，能帮助燃脂、增强心肺活力，多数人都会选择它来减肥。但对于超重的人，跳跃对脚踝、膝盖等关节的冲击过大，可能会受伤。建议改成阶梯运动，既减轻冲击，又能锻炼心肺。

7.跑步

跑步对于胖人来说，也是一项伤害膝关节的运动。最好改成快步走、骑车或游泳等运动，或者去健身房用椭圆机锻炼，都能减轻对膝关节的冲击。

8.高强度间歇运动

近年，高强度间歇运动以其高效的燃脂功能广受欢迎。但专家提醒，最好有较强的心肺功能再练习，并且要注意休息，否则可能伤身。（郭五陵 编译）