参加合唱，心理更健康

英国一项新研究发现，在社区合唱团中唱歌，可以让参与者感受到自我价值、提升信心，并有助于促进心理疾病的康复。

英国东安格利亚大学研究人员对一个每周都组织一次合唱活动的社区小组进行了长达6个月的跟踪研究。合唱活动名为“用心歌唱”，2005年开始于附近一家精神病医院，后来被推广至社区中，心理疾病患者和普通社区居民均可参与。活动不以登台演出为目的，参与者可以无拘无束地放声歌唱。研究人员发现，通过唱歌与社交相结合的活动方式，参与者不仅改善了情绪，也增长了沟通技巧，人们的幸福感和归属感有所提升，通过对其中20名患有严重心理疾病成员的观察发现，他们的病情渐渐停止恶化。佩妮·霍顿是一名67岁的合唱团成员，一直受双相情感障碍困扰。她表示，合唱是她的心灵补品，“这是我参与过的最美妙的活动。合唱团气氛和谐，我们相互理解和帮助。”

首席研究员汤姆·莎士比亚教授说：“对健康人来说，合唱能给予他们精神上的慰藉和支持；对患者而言，它是一种心理疾病的康复法。”他表示，合唱是社区心理健康维护的低成本工具。不仅如此，瑞典的一项研究也发现了合唱对心脏健康的积极影响。歌唱者的心率逐渐同步，最终能和谐一致地跳动。 （李悦康）