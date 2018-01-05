控制医用耗材不能误伤患者

一场全国范围内限用医用手术耗材的风暴在2017年年底席卷而来，成为多数医生口中的“首次耗材风暴”。在山东、四川、贵州等地，都有医用手术耗材被限用的类似消息。有医院负责人表示：“上级对医院有指标限制，医院对各个科室卡指标，各个科室只能减少收治病人，部分手术能不做就不做。”（1月2日《新京报》）

看病贵，药品和耗材是重要的环节之一。在药品加成取消后，高居不下的耗材费用成为医疗费用不合理增长的关键症结。2015年国务院办公厅印发《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》明确提出，力争到2017年试点城市公立医院百元医疗收入（不含药品收入）中消耗的卫生材料降到20元以下，也就是说耗占比要在20%以下。

控制医用耗材的初衷，是为了规范诊疗行为，避免以耗材养医，减轻群众看病负担。不过在现实中，由于政策缺乏细化，执行走样，反而在一定程度上误伤了患者权益。医疗控费的政策善意毋庸置疑，但“善政”还需“善为”，讲求方式方法，防止负面效应。

首先，控费重在日常。四川、贵州，是这次耗材风暴的“重灾区”。其背景就是，两省公立医院医疗费用不合理增长情况此前排名倒数第一、第二，在被国家卫计委约谈后，当地下发紧急通知，强调严格控制医疗费用。在前期费用指标增长过快的情况下，一些医院只能搞“突击式”控费，通过年底两个月限用耗材，拉低全年费用增速。这种为应付考核临时抱佛脚的做法显然是不合理的，也不符合医疗控费的本意。有关部门需要进一步细化政策，把医改的要求和指标分解到整个年度，逐月落实，动态调控，确保耗材占比平稳下降。

其次，不能搞一刀切。耗占比在20%以下，这是一个总目标。在具体操作中，综合医院和专科医院之间、医院的不同科室之间情况不同，不能一概而论。比如，内科、儿科等使用手术耗材较少的科室很轻松就能完成目标，而使用耗材较多的外科、骨科等科室“一做手术就会超过60%”。控费指标如何科学分解，在不影响群众就医的前提下执行好、完成好，考验着卫生主管部门和医院的精细化管理水平，必须根据具体情况具体分析，不能简单地平均分配、搞一刀切。

最后，要挤干耗材水分。控制医用耗材，除了在终端环节控制不合理使用外，更要在流通环节挤干价格水分，控制采购成本。高值医用耗材中间流通环节普遍存在不合理的费用和利润。资料显示，高值医用耗材一般从出厂（或进口）到医疗机构销售给患者，平均加价2～3倍，个别产品甚至多达十几倍。一些医用耗材几经转手、层层加价，严重侵犯了患者的利益。有关方面必须改革医用耗材采购机制，实施高值医用耗材网上阳光采购，通过组建采购联合体提高议价能力，从而压缩耗材利润空间，抑制价格虚高。