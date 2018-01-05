首批17个品规通过仿制药一致性评价 正在推进纳入医保减轻用药负担

人民网北京1月4日电 （记者林丽鹂）记者4日从国家食药监总局获悉：首批17个通过仿制药质量和疗效一致性评价品种规格的目录已发布。

“目前正联合其他部门对通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面予以适当支持，推动医疗机构优先采购并在临床中优先选用，以大幅降低相关药品使用者的医疗成本。”国家食药监总局药品审评中心相关负责人说。

该负责人介绍，以肺癌靶向药吉非替尼为例，原来都是5000元一盒，一个月要花1.5万元。而我国齐鲁药业获批吉非替尼片后，跨国公司的吉非替尼价格急剧下降，而我国齐鲁药业的只有1660元。这样可以推动市场竞争，倒逼原研药大力降价，取得更加合理的价格，减轻患者负担。

目前已通过一致性评价的13个品种（17个品规）中，289个基药目录中有4个品种（4个品规），非289个基药目录中有9个品种（13个品规）。上述品种的产品说明书、企业研究报告、生物等效性试验数据以及审评信息可通过国家食药监总局药审中心官网信息公开栏目查询。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 04 版）