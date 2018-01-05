公立医院告别药品加成 病有所医 负担减轻

北京朝阳区的殷女士到朝阳医院看病，微信预约，中午1时15分取号，自付2元，因药品不再有15%的加成，最后只花了100多元。福建尤溪县87岁的陈秀珍，因心脏衰竭住进县医院，10天花费5000多元，自付1000元。如今，偌大的中国，无论在哪个省份，看病买药不再有药品加成。这只是2017年医疗卫生领域重大政策的其中一个亮点。

补偿机制转变，医疗服务提升

2017年，公立医院综合改革政策全面推开，截至9月底，全国所有公立医院取消药品加成。这意味着不能再依赖药品收入，转变补偿机制，通过医疗服务本身来运营。这对庞大的公立医疗机构体系来说，着实伤筋动骨。查看历年卫生统计年鉴，药品收入占据公立医院总收入四成以上。按照改革部署，减少的加成收入将通过调整医疗服务价格、增加政府补助来弥补。

大部分城市采用“901”“811”“721”方式来补偿，即90%或80%、70%通过医疗服务价格调整，10%或20%由政府补助，10%由医院承担。有些地方配套推进药品耗材带量采购、医保支付方式改革，从总体上统筹补偿。改革后，有些地方药品收入占比下降到40%以下。

会不会有公立医院出现多做检查的现象，或者向药企转移成本？中国卫生经济学会药物政策专委会主任委员郑宏说，从目前来看，公立医院还没有出现比较大的波动，外部治理、内部管理都需要转换机制，这需要一个过程。医院通过医疗服务价格调整、加强内部管理，可以化解由于取消药品加成带来的收入减少。药品流通企业反应比较快，加上两票制、采购政策调整等政策变化，行业兼并重组会加快，这对行业来说是个好事，可以净化流通环境。下一步，需进一步健全公立医院维护公益性、调动积极性、保障可持续性的运行新机制和科学合理的补偿机制。

对公立医院来说，补偿渠道改变之后面临的一个重大挑战，就是药房由利润中心成为成本中心，随着分级诊疗的推进，公立医院会更多关注住院和急诊用药，那么门诊药事服务该往何处去？郑宏建议，推动门诊药事服务社会化，释放集中在公立医院的药学力量，面向药店、社区、医院提供处方审核、用药指导、合理用药等药事服务，缓解基层、零售药店药事服务能力不足、资源配置不合理的局面。

八成居民15分钟内到达最近医疗点

73岁的魏定瑜是江苏镇江市世业镇东大坝村的居民。每月8日，魏定瑜都会在村委会等他的健康管理团队随访。团队人员除了他的签约家庭医生郑文慧以及护士之外，村委会还指定1名慢病管理协管员。

“签约+健康管理+有序就诊”是世业镇卫生院推行分级诊疗的主要服务模式。平时头疼脑热，魏定瑜到卫生院花1元钱挂号，其他费用全免。如果需要做检查，卫生院有健康小屋、远程会诊系统，直接把片子传到同一个医联体内的市一院，医生诊断传回卫生院。唯有一次魏定瑜患了静脉曲张，被卫生院转到县医院做手术，住院一周花了3000多元，自付了600多元。

2017年以来，公立医院综合改革全面推开、医联体开展四种模式建设等政策措施，不断推动分级诊疗体系建成。国家卫计委数据显示，80%以上的居民15分钟内就能到达最近医疗点。通过发展医疗集团、远程医疗协作网等医联体的形式，让老百姓在家门口就能享受到较高水平的医疗服务。

“是否实现分级诊疗，重点要看三个方面，一是基层医疗卫生机构住院、门诊患者比例占总诊疗人次比例是否增加；二是在基层诊疗人次占比增加的情况下，居民健康状况是否得到改善；三是看基层医疗卫生机构能力是否提高，全科医生队伍有没有加强，能力有没有提升。”国家卫计委卫生发展研究中心研究员苗艳青说。

跨省就医异地结算全国联网

2017年4月，贵州和海南联通异地就医结算系统，曾先生在贵州省人民医院缴费，刷卡1分钟不到就办理成功。“不知道有多方便，一张卡什么都搞定了。”曾先生医保在海南海口市，过去报销款拿到手要两个多月，如今3分钟结算完毕。

人社部数据显示，截至2017年9月，所有省份400个统筹地区全面联通，覆盖职工医保、城乡居民医保各类医保制度，开通了7000多家跨省定点医疗机构，各地承担跨省异地就医任务比较重的定点医疗机构均已联接入网。国家异地就医结算系统备案人数达160多万人，平均为每人次患者减少垫付1.36万元。随着政策知晓度提高，直接结算人次数快速增加，单日结算量突破千人。

4类人员是主要受益群体：一是异地转诊人员，即因当地医疗机构诊断不了或者可以诊断但是治疗水平有限、需要到外省就医的患者；二是异地安置退休人员，即退休后在异地定居并迁入户籍的人员；三是常驻异地工作人员，即用人单位派驻异地工作的人员；四是异地长期居住人员。但是，跨省结算并不意味着医保按就医地标准报销，实现漫游，只是手续变得简单。这主要是因为各地医保筹资标准不一样，而人们流入地往往是较发达地区，筹资标准、报销水平均比参保地高。尤其是人们收入水平提高，对就医的需求增加、要求提高，到大城市大医院看病就医的人越来越多。如果按照就医地政策报销，参保地医保将面临巨大的支付风险。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 02 版）