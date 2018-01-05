冬季益气养血吃什么？黄酒炖鸡补气血防感冒

推荐：广东省中医院临床营养科

主要功效：益气养血补身

推荐人群：血气不足，容易手脚冰冷之人

材料：黄酒600ml，党参30g，红枣5粒，枸杞15g，肉桂皮5g，生姜数片，陈皮一角，鸡半只（3人量）。

制作方法：把材料洗净后，鸡去皮斩块，把所有材料放入炖盅内，加水400ml。炖煮1.5小时，加盐调味即可。（若不耐酒味，可多备黄酒至1000ml，先煮黄酒20分钟，待酒精挥发再炖汤）

特色点评：小寒节气是冬天最冷的时候。很多人在冬天容易手脚冰冷，还容易感冒。所以在这时，我们想给大家推荐一个补益气血，温阳散寒的汤水，有助于我们抵御寒邪。

黄酒炖鸡，一般产妇产后爱饮用此汤，但其实这汤并不是产妇的专利。

黄酒具有很好的通经络、行血脉、散湿气的功效，所以冬天怕冷，特别是手脚冰冷之人，用黄酒是最适合的，它可以帮助你把阳气通达至四肢。加上党参、红枣的补气，枸杞的补肝肾作用，陈皮的健脾胃，就已经是很好的一个补益汤水。

我们还加上了肉桂皮，它不仅是一种香料，还具有温阳散寒的作用，如果有腰膝酸软、畏寒肢冷等症状，加一点点肉桂，就像在冬日里加了一个暖炉。它的味道比较冲，分量无需过多，少量使用即可见效。