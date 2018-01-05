吃了“进口减肥药” 竟三天三夜睡不着

吃了标称“日本进口”的减肥药，却像吃了“兴奋剂”几天几夜睡不着觉，如此减肥药你敢吃吗？记者昨日获悉，警方在接到消费者投诉后，日前在广州破获一全球购平台售假案。警方在该平台“美优全球购”店铺、“美优海外专营店”查获大量“日本苦瓜左旋肉碱胶囊”假药，涉事嫌疑人已被警方现场查扣，将面临进一步追责。

吃完减肥药却兴奋三天

《女子吃“减肥药”后小便失禁 牵出涉及10省份假药案》《微商女全国发展下线卖出80万粒假减肥药 可致神志不清》……一段时间以来，全国多地被查出减肥药特大售假案，很多爱美人士把希望转向了海外，购买日本产减肥药总该放心了吧？但有消费者发现，自己吃过日本减肥药后，身体出现头晕、腰痛等不良反应，连续三天睡不着觉。该消费者向警方投诉称，怀疑进口减肥药非法添加有害物，并将相关线索转交公安部门。

警方发现，消费者反映的电商全球购平台有2个店铺，分别是“美优全球购”和“美优海外专营店”，均由一个团伙控制，销售同款的“日本苦瓜左旋肉碱胶囊”。在确定涉嫌违法的窝点后，警方于上月24日搜查了天河区某写字楼的某平台全球购线下窝点，现场查获大量标识“日本苦瓜左旋肉碱胶囊”的药品，当场控制涉案人员胡某。

胡某对自己销售假冒日本减肥药的行为供认不讳，他称，消费者对于标称进口的商品信任度比较高。其于2014年10月在京东开店后，在香港注册公司并开设外币账户，把网店包装成海外药品保健品销售渠道，因此获得了该平台“全球购”资质。其对销售假药一直有侥幸心理，直到此前不久，他接到买家反映食用减肥药后出现不良反应，就主动下架了相关产品，希望等风声过后再看是否重新上架销售。

假减肥药含违法添加物

警方鉴定，胡某在“美优全球购”和“美优海外专营店”销售的“日本苦瓜左旋肉碱胶囊”存在违法添加的违禁品“酚酞、西布曲明”成分，对人体有严重毒害作用。

广州日报全媒体记者了解到，我国相关法律明确规定，禁止在食品（含保健食品）中添加盐酸西布曲明和酚酞。国家食品药品监督管理总局于2017年10月24日就发布了《警惕部分食品中违法添加“盐酸西布曲明”和“酚酞”》一文，称发现有减肥类产品添加“盐酸西布曲明”和“酚酞”的违法行为。

国家食品药品监督管理总局称，盐酸西布曲明曾为处方药，但目前已在全球大多数国家停止使用。2009年12月，欧洲药品管理局发布研究报告显示，与安慰剂对照组相比，服用盐酸西布曲明的患者发生严重、非致死性心血管事件的风险增加。欧盟、英国等国家和地区先后停止使用盐酸西布曲明类药品。酚酞则是化学品和临床处方药，可造成人体电解质代谢紊乱，严重时甚至可诱发心律失常。

记者获悉，目前犯罪嫌疑人胡某已被警方采取强制措施。相关案件警方正在进一步侦查中。