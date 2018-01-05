冬季降温别给宝宝穿太多，谨防“蒙被综合征”

医学指导/南方医科大学珠江医院儿科中心副主任李宏

近日，一则女婴送医途中因交通事故耽误抢救不幸身亡的新闻，让“蒙被综合征”这个医学名词再次引发关注——降温天冷，保暖要紧，但也千万注意别给孩子捂太紧穿太多了。目前正值流感高发期，各大医院儿科门诊挤爆，专家介绍，门诊中因孩子感冒发烧就捂得密密实实，导致高热、抽搐的“蒙被综合征”也时有发生。

天气冷暖交替时节 易发“蒙被综合征”

“蒙被综合征”多发生于1岁以内的婴幼儿。主要由于家长怕孩子挨冻生病，给孩子穿得过多、包裹过紧，有的甚至无意蒙住头部，导致孩子高热、缺氧，发生抽搐、神志不清，严重的会导致脑损伤、呼吸衰竭等后果。南方医科大学珠江医院儿科中心副主任李宏介绍说，近期儿科门诊接诊的患儿中，因为穿太多、包裹太紧引发高热的病例确实时有发生。“情况比较严重的一个患儿，送过来的时候已经神志不清，高热抽搐，满身大汗，还有脱水症状。”所幸大多数孩子情况没有那么严重，有经验的医生马上为其松开包裹散热，症状很快缓解。

李宏介绍说，婴幼儿“蒙被”情况通常在两种情况下容易发生，一个冬季天气降温的时候，家长紧张，过量添衣；另一个是当孩子已患上感冒发烧，家长更容易把孩子裹得密不透风，就怕再次受凉，又或者用厚被子“捂汗”。

“蒙被综合征”有两大核心危险

1.高热：

李宏介绍说，新生儿活动能力有限，又不能用言语表达，不像大一点的孩子，感觉到过热的时候能够自行活动手脚挣脱过厚的被子乃至衣物，再加上婴幼儿体温调节能力尚未完全发育，一旦过度包裹，无法及时散热，出现高热、脱水、抽搐等情况，就十分危险了。

2.窒息：

包裹过紧、衣物过厚、被褥过重的另一大危险是缺氧窒息，尤其是被过多的衣服不慎蒙住口鼻的话，将十分容易导致婴儿在短时间内死亡。家长一定要注意婴儿护理的这一误区。孩子睡觉时，最好不要盖太多被褥、穿太多衣服；选择宽松柔软的衣物；也不要让婴儿和大人共睡大床，最好让宝宝单独睡在大人床边独立的婴儿床上，既方便照顾，也相对安全。婴儿床上也要注意尽量简单，不要放置太多被褥、毛绒玩具等。同时也不建议使用电热毯。

发生“蒙被”情况怎么办？

如果发现孩子出现了“蒙被”情况，如身体有大汗，体温又过高时，应该引起家长警惕，可马上解开包被、松解衣扣，轻轻擦干汗水，也可以用温水擦身降温等。同时应该打开门窗让空气流通，但切忌直接对着孩子扇风，或让孩子对着门口窗口等风口位置，以免在毛孔大张的情况下真的感染风寒，引发肺炎等并发症。

其次，切忌用退热药退烧，以免出汗过多而引起脱水。如果情况十分严重，要尽快送往医院救治。如果孩子已经发生了缺氧、抽搐昏迷情况，家长在拨打120或直接送往医院前，也可以先采取简单的人工呼吸、心肺复苏等急救措施。对于新生婴儿来说，大人可用双手掌环抱婴儿身体，使用大拇指按压患儿心脏位置的方式进行心肺复苏。

值得注意的是，送医过程中，不少心焦的家长会紧紧把孩子抱在怀中，对于已经发生缺氧的患儿来说，这无疑是雪上加霜。

李宏提醒，送医过程中切忌将孩子抱得太紧，要注意放平头部让其身体斜仰，有助呼吸。

平常怎样判断孩子冷不冷？穿多少才合适？医生介绍，对于新生儿来说，冬天一般以比大人多一件为宜。另外，很多人觉得摸摸孩子的手脚，如果这些肢体末梢发凉，就是冷。这也要看具体情况，不能作为唯一参考。一般来说，摸摸孩子的前胸后背，躯干的温度更能说明问题。

另外，如果在室内正常的轻微活动，如哺乳、进食，玩耍等，孩子手脚暖，不出汗，那就是刚刚好的状态。