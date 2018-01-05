职场内伤：哪些久治不愈哪些药到病除

兄弟的背叛最伤人

“人在职场混，哪有不受伤？”人到中年的曹伟回顾近20年的职场生涯，笑称自己早已遍体鳞伤了。

20多岁刚毕业的时候，曹伟进了一家台资公司。小主管仗着自己是老板的亲戚，整天对他颐指气使。活儿都是曹伟干的，功劳全算小主管的。但曹伟那时是职场新丁，除了忍气吞声就只能下班找朋友喝酒诉苦了。后来去了家民营企业，昏天黑地地加班，应酬时又常常喝到断片儿，结果胃穿孔住院都没捞到个工伤，一想身上还背着房贷车贷呢，他也只好默默地扛下来。

但小伤小痛也是一种经验积累。这么多年下来，皮养厚了，像层盔甲，不再轻易被击倒。除了两年前的那场纷争。

这事儿曹伟至今仍无法释怀。

当时，曹伟已是这家投资公司的财务主管。临近年末，手上好几个项目进入收尾阶段，整个团队都忙得连轴转。这天，某组长A急匆匆跑来报告，说因为工作失误有份文件出错了，可能会被罚款。曹伟一看也急了，这一错可能要给公司带来近100万元的损失呢。

他当机立断就带着A去找公司法务部主管老杨。老杨问了下来龙去脉，淡定地说不是大事，可以做个补救手续，即便对方不认，将来打起官司也肯定是我们赢的。曹伟才算稍稍松了一口气。事后处理过程中他几次跟老杨沟通，每每都得到确定回复，没事儿，补救手段可靠。曹伟如吃定心丸，说多谢兄弟。老杨大笑，咱俩还客气个啥！

说起来，老杨算是曹伟工作生活里的铁哥们儿了。他们在一个特别项目组结缘。当时任务重时间紧，两人几乎天天披星戴月回家，打个盹儿又一早在公司碰头。几个月的攻坚战后，项目大获成功，集团老总特地发信嘉奖。

拿了奖金之后，两家人结伴儿去三亚度了个小假。曹伟的爱人笑称，既然你俩那么投缘，在一起的时间又比家人多，干脆在公司旁租个小公寓，搭伙儿过日子得了。老杨拍手叫好。还是因为这个项目，曹伟和老杨后来双双当选公司年度最佳员工，顺利打开职场上升通道，合作也更加默契了。

都以为出错的事儿就这么过去了。未想过了两个月，曹伟突然被老板急召，这时他才获知，A捅的娄子没有补救成功！而来自法务部老杨的报告已呈于老板桌前，称此事完全乃曹伟领导的财务部的过错，法务部已在第一时间尽了最大努力，可惜未能挽回。曹伟整个人都气蒙了。

接下来的几个月，曹伟经历了职场生涯里最灰暗的一段时间。公司为此事专门成立内部调查小组。曹伟发现自己腹背受敌，A把责任全部推给他，老杨亦否认了当时给出的确定回复。此外为避免损失公司还要着手打官司。每天开会，检讨，接受调查，呈交证据，写报告，曹伟被折腾得疲惫不堪，心情更是低落到了极点。

两个月后，调查小组出具正式报告，A被认定为主要责任人，当天即遭解雇。但风波并未停息。此后的几次集团高管会上，这个事件被屡屡提及，成为高层内部争权夺利的一个工具。老板透露，老杨已多次给上头打报告，称曹伟对此事负有不可推卸的责任。相熟的人事部同事也通风报信，要曹伟做好心理准备，此事已经不是开掉A就能了结的。

这才是让曹伟觉得最受伤的。工作上手下出了错，身为直接领导的他受到责罚，是可以理解和接受的。让他无法接受的是，一个兄弟相称的“战友”，为了自保罔顾事实，甚至在关键时刻捅你一刀。“平时掏心掏肺的，遇到险情就直接踩着你逃，真是讽刺。”曹伟苦笑着摇头。

事件最后惊动了集团大老板，下令各打五十大板，曹伟和老杨各得一内部警告，才算告一段落。随之终结的，还有曹伟和老杨的兄弟情谊。

虽然事后老杨曾托他们共同的朋友要解释下误会，但曹伟早已心冷，当即拒绝了。工作以外，老杨对他而言就是个透明人，“职场也是利益场，大难临头各自飞。不会再愚蠢到拿同事当兄弟了。”

把小伤小痛转化为战斗值

张敏以为，身为职场人， 受点内伤啥的在所难免，“重要的是不要因为一点小伤痛就一蹶不振，而要自我疗伤，增加战斗力。”

变被动为主动，是因为看到了前车之鉴。

张敏刚毕业时进了一家科研单位。部门领导跟他算校友，大前辈对小学弟也蛮关照的。不过张敏很快发现，领导虽然人很好，业务水准高，但负能量满满，每天不是吐槽报项目难，就是埋怨工资低，活儿却要求高。后来他才知道，原来领导在某次选拔失利后就元气大伤，从此开始混日子。“他看不到上升空间，又感受到年轻人的威胁，有危机感却没有斗志，只想保住目前的职位，平平安安混到老。其实才40多岁呢”。张敏因此时常提醒自己，不管遇到什么情况都要保持上进心，不能丧失斗志。

两年后，张敏离开科研单位，跳槽去了一家企业。不巧，一去就遇到位不友善的上司，交给张敏的活儿不是琐碎的就是棘手的，全是其他人不想接手的。张敏后来才知道，这次进人，上司本想安排个自己的亲信，但老板不喜欢公司里拉帮结派，才选他当了空降兵。上司看他不顺眼，时常给小鞋穿。但新员工又能怎样，“给你双水晶鞋，你也要老老实实地削足适履，咬着牙走完”。

比如，有回部门接到个新项目。上司把活儿派给张敏，给他报了3天的培训课程，上完课就去跟客户讲解。张敏吓一跳，他是做技术工作的，没有任何管理经验，对公司运作也不熟悉。出于对工作负责的目的，他询问上司是不是换个有经验的同事更好。上司冷笑起来：“哟才几个月，觉得自己可以挑三拣四了？”办公室里一片沉寂，张敏的脸唰就红了，闭上嘴干活儿去了。“当然是一肚子委屈，但是那样的环境，辩解了也没有意义，所以先忍下吧”。

3天培训，张敏虽然学得格外认真，但毕竟经验不够，跟客户沟通时处处捉襟见肘。“小张，这样不行哟。”客户笑眯眯地说。张敏的脸又红了，这次确实是因为自己学艺不精。好在客户友善，见他一个新兵单枪匹马作战，倒是愿意指点。张敏好学，工余自费报了培训课程，又不耻下问，在公司主动找前辈们请教。最后项目顺利完成，他自己也收获颇丰。老板当着张敏上司的面大力表扬了一番，上司觉得这年轻人能吃苦耐劳，对他也友善了许多。

“职场是个只看结果不讲过程的地方。只要结果是好的，受点小内伤无所谓。何况这些‘小鞋’还有转化为动力的可能。”张敏后来想想，甚至有点感激当初上司的各种小刁难，让他加速成长了。

在公司摸爬滚打了六七年，张敏就这样把小伤小痛都转化为自己的战斗值，从一名普通技术人员成功变身为管理人员。后来他被猎头公司挖墙脚，去了一家国外通风设备公司任副总。

当领导就不会受伤了吗？当然不是。张敏印象最深的一回，是跟一个客户谈判，他已经给了最低报价，客户仍要求让两个点。张敏没有同意，因为必须维护公司的利益。未想，客户干脆越过他直接公关老外总经理，最后拿到了一个点的折扣。客户得意洋洋地炫耀，还在圈子里到处骂张敏“汉奸”，帮老外坑中国人的钱。

张敏听闻气得要吐血。经历各种职场斗争，冷嘲热讽勾心斗角什么没见过，被人骂“汉奸”却是头一回。独自生了好几天闷气，一度冲动到想拍桌子走人了，但最终还是把这个怒气慢慢压下去了。一边是客户，一边是上司，得罪任何一方，对自己对公司都不利。但就这么忍气吞声，张敏也是不愿意的。他的原则是主动出击，尽量将负面影响扭转。

张敏不计前嫌，主动跟客户沟通，解释误会，同时也跟上司坦陈，管理层意见不统一给工作带来的麻烦。一次沟通失败，不气馁，再重新沟通。一轮又一轮，双方都感受到张敏的诚意，事情最终有了个皆大欢喜的结局。客户跟张敏成为好友，而老外总经理在任期满后主动向总部推荐，张敏晋升为该公司最年轻的区域总经理。

“只要没影响到职业发展大方向，受点内伤，吃点亏，并不一定是坏事。积极应对，甚至可以像小说里的武林高手一样，受一次内伤，反而增加一分内力。”张敏说。