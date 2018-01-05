墙面刷过乳胶漆可以直接贴墙纸吗？

近日有读者咨询：家里重新装修，打算将原来的乳胶漆墙面换成壁纸墙。有的工人说，在乳胶漆上可直接贴壁纸，真的可以吗？记者采访后获悉，从专业的角度来讲，不建议直接在乳胶漆墙面上贴壁纸，这样做容易引起壁纸鼓包、起泡，由此会缩短壁纸使用寿命。

监理工人李先生说，乳胶漆是水性胶，铺贴壁纸时会在底部刷一层壁纸胶，胶中也含有水分，乳胶漆经水泡过之后会逐渐鼓包、起泡脱落，会造成壁纸表面鼓包。如果是乳胶漆墙面使用时间过长，墙面本身就有轻微干燥、开裂，壁纸专用胶水会把乳胶漆墙面的墙皮粘下来，这样铺贴的壁纸也不牢固。

因此，建议消费者在贴壁纸前不要给墙面刷乳胶漆，刷一层壁纸专用基膜。如果已经刷过乳胶漆，需要在贴壁纸前用砂纸将墙面打磨2-3遍，将基层的乳胶漆打磨掉，再刷一层基膜。

在贴壁纸前，基膜是处理墙面用的最好的替代品。基膜能在墙面形成一层致密的保护膜，使基层更坚固、耐久，防止基层粉化，避免基层渗入多余的水分、潮气，而且还防止基层的碱性物质外渗，起到防潮、防霉的作用。同时基膜能有效与壁纸胶液结合，增强壁纸与墙面之间的黏合力。