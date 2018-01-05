婴儿房如何做到环保装修？

婴儿房如何装修才能做到最绿色环保呢？不少消费者认为只要装修时选择绿色环保的建材饰材即可。其实，并不是使用了绿色材料，就一定是绿色装修。多种装饰装修材料叠加、混搭，有可能会让污染加重。因此，要装出一个绿色环保的婴儿房，必须购置绿色建材，保证绿色施工，以及及时通风、检测和治理。

在婴儿房的装修中应尽量使用天然的环保的材料，如木质材料，面积最大的是地板。婴儿房的地面最好选用实木地板或环保地毯，这些材质天然环保，并具有柔软、温暖的特点，适合幼儿玩耍、学习爬走等。墙面最好使用环保型织物墙纸，既不怕涂画，又易于清洗。

此外，婴儿房里的灯具应该根据位置的不同而有所区别，顶灯亮度可以较亮，可以多设置小射灯，可调转角度，这样既有利于照明，又有利于保护婴儿的眼睛，而壁灯需要光线柔和。

在施工中，即使购置了环保材料，但多种材料集合在一起后，情况就会发生变化，而有害物质的释放，又和温度、湿度的变化息息相关。因此，婴儿房的装饰装修要选择加工工序少的装修材料，以“无污染、易清理”为原则，尽量选择天然材料，中间的加工程序越少越好。如一些进口的婴儿专用壁纸或高质量的墙壁涂料都符合这一原则，有害物质少、易擦洗。

记者获悉，婴儿房中一氧化碳每立方米要小于5毫克；湿度应该保证在30%至70%之间；而其他室内环境指标中，装饰装修工程中所用人造板材中的甲醛的释放量限量值应该小于1.5mg/L；居住区大气中有害物质的最高容许浓度，空气氨的标准是：每立方米空气中氨气的控制浓度为不超过0.2毫克。要做到合乎标准，婴儿房装修后必须注意通风换气。据悉，室内空气置换率直接影响室内空气有害物质的含量。如果越频繁地进行室内换气或使用空气过滤器、置换器，空气中有害物质的含量就会越少，甚至不存在。