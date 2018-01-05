小户型装修 绕开误区避免遗憾

随着中小户型的增多，小户型的装修方式也逐渐多样起来。上周我们家居生活就小户型装修中，如何告别单一的简约风格，形成小户型独有的多种风格——美式、田园、地中海等，为读者进行了解读。本期家居生活，我们围绕读者粉丝提供的装修案例，为大家盘点一些小户型在装完后才会发现的“遗憾”，让大家防患于未然。

A 墙面颜色暗淡房间狭小压抑

房子再小，也是一个实现自己装修梦想的地方，于是，各种五花八门的想法纷纷出场，前期装完是很有成就感，但后期生活起来，往往发现极为不方便。粉丝“人参果”向记者讲述了自己的装修经历。“年初和老公在建设路府东街交叉口附近购买了一套80平方米的小户型，从装修开始我俩就为墙面颜色争执不休。我喜欢明亮的色彩，我老公却觉得幼稚。他更倾向于颜色深一些、暗一点的颜色。最后听从他的建议选择了深木色的乳胶漆，卧室和客厅全部都是深木色。”“人参果”说：“现在住进去发现，这个颜色显得空间特别狭小，朋友亲戚们来了都说太压抑了。我老公也后悔当初选了这个颜色。”

省城知名室内装饰设计总监张萱介绍，色彩是人们生活中美的体现的关键因素，不同的颜色可以赋予空间新的形式，不同颜色也会对空间造成视觉上的扩大和缩小。色彩之所以不同，是由光波波长决定的。从红紫、红、橙、黄到黄绿色称为热色，以橙色最热。从青紫、青至青绿色称冷色，以青色为最冷。紫色是红与青色混合而成，绿色是黄与青混合而成，因此是温色。对于小户型的房子来说，过于浓烈和过于暗沉的颜色都不适合，一些清新明快、能让人眼前一亮的颜色最为适宜。

B 隔断死板大空间变小

沈阿姨在和平西路某小区买了一套50平方米一室一厅的二手房，房屋卧室和阳台相通。“我当时觉得，阳台上要放一些杂七杂八的东西，就想干脆把阳台和卧室给隔开，做了一道推拉门。”沈阿姨说，多年的生活习惯让沈阿姨坚持做了隔断。可是，做好之后沈阿姨发现，有了这道推拉门，虽然卧室和阳台都作为一个整体空间封闭了起来，但卧室和阳台却都变“小”了。“现在我才明白，加一道推拉门完全是多此一举，怪不得以前的房主只用了一道窗帘做隔断。”

张萱表示，小户型在装修时，应扬长避短，拒绝空旷，因为空旷的家庭装修，会使小户型狭窄的缺陷一览无余。隔断的作用就在这时出现了，恰当的隔断会让你的家玲珑有致，可谓一处一洞天，任谁也看不出到底有多宽敞，这才是利用隔断巧妙装修的成功所在。小户型可谓是寸土寸金，移动隔断，也叫活动隔断，目的就是为了隔开空间的同时还能做到防止干扰、隔离噪音的效果，使人有在包厢里一样的感受，但确实又处于一个大的空间内，装修上不需要大动干戈，花掉太多人力物力。另外，珠帘、线帘等软隔断也是不错的选择。

C 小户型要避免复杂吊顶

王杰（化名）是个90后加独身主义者，工作两年便在父母的支持下购买了一套60平方米的小户型公寓。“想着只有自己一个人住，60平方米肯定绰绰有余了。房子自然要装得富丽堂皇一点。”于是，王杰便将自己的装修想法逐一加在了公寓的装修上，尤其在客厅吊顶的处理上，为了追求复古奢华感，吊顶做了很多，“层层叠叠的，还加了特别多的射灯和吊灯。结果现在一进门就看到了半个屋子的灯，效果特别不好。”

据了解，人们适宜的居住空间高度一般在2.6米至2.7米，在高度一定的空间内，吊顶如何设计，成为家居设计中最为重要的地方。多数业主的购房面积都不会很大，在装修的时候必须充分、合理地利用空间，避免空间浪费的情况。房子的高度是有限的，如果要吊顶的话，建议只做局部的集成吊顶。“住宅的层高非常关键。如果层高很低，甚至低于2.5米，那么就不宜大面积做集成吊顶，但可以在局部小范围内吊顶。如果真的想要吊顶，可以在房屋四周吊一圈十几厘米宽、10厘米至18厘米高的二级顶，内藏向上照射的灯光，而中间部位保持原高，可用淡蓝色涂料刷顶，这样会使顶面显得像天空一样高远，还能丰富顶面层次。”张萱介绍。

D 灯光布置设计别太单调

相较于王杰的经历，粉丝阿杜则是另一个极端。阿杜在装修过程中，既没有复杂的吊顶，更没有复杂的灯光。“我买的本来就是小户型，什么东西都是最简单的，怕一多就变得拥挤。而且，作为40平方米的过渡户型，也没有必要做过多的装饰和设计。”阿杜讲述，自己在每个房间都安装了LED吸顶灯，节能还亮，力求最简。但是，在阿杜看了几家邻居的装修之后，才感到差距。“邻居家装修也很简单，但灯光的布置特别有设计感，差不多的装修价钱，人家是五星级酒店的感觉，而我就是出租屋即视感。求支招！”

省城知名室内装修设计师赵飞表示，现代装修中的照明可以称之为装饰照明，除了满足照明的基本功能外，它的装饰作用是必不可少的。在灯光的使用方面，可以采用局部照明，厨房照明和卫生间的照明可以采用分灯段的照明，这样既能满足照明需要又不浪费能源，在灯光的照度选择上建议采用暖白照明；卧室一个漂亮的主灯就可以满足我们生活需要，同时配合台灯来使用，在灯光照度的选择上建议选择黄光；厅里面的灯光来源相对较多，餐厅的吊灯、客厅的吊灯及台灯和落地灯都是照明的主要来源，灯光一定要选择温馨的暖光，小户型的业主可以多用点光来照明，像落地灯及台灯，通过灯光来营造舒适的生活。

E 小户型hold不住大家具

“本来想省钱，所以用了别人替换下来的旧家具，现在发现自己的家有点四不像。”市民赵先生说，他和妻子前不久购买了一套60平方米的精装房作为婚房。交房后就与妻子一起去逛了家居市场，一番逛下来发现虽是精装房，购置家具也得花不少。恰巧家里亲戚也在换新房，赵先生告诉记者：“那个长辈家条件比较好，旧房子其实也只住了四五年，家具也都比较新，问我要不要，为了省钱我就全部接手了。”可是接手之后赵先生发现，亲戚家的家具由于原本户型偏大，家具都是宽大型的，放在自己家里十分别扭。“悲催，这以后要是有了孩子，感觉孩子都没活动的空间。”

随着生活质量的提高，人们在追求着更高的生活品质，所以如果想好好营造适合自己的高品质室内氛围，就要根据自己生活方式及室内尺寸来合理安排自己的房子。对于大家具，可以做适当的改造，通过软式及家具颜色的改变来与室内风格相统一，可以适当地选择。小户型以强调家居功能为中心，倡导在小空间中打造舒适生活。休闲娱乐倡导以小型道具为主，不以独立空间形式出现。家具选择可以随意一些，打破传统的布局方式。因为传统的布局方式比较单一，比较占用空间，比如在小户型中可以把茶几换成好看的矮凳，既可以坐人又不占空间，显得空间比较大。赵飞建议：“赵先生可以有选择性地放弃一些家具，比如大沙发的贵妃床就可以不要。”

F 镜子让空间变大？不全是！

为了让家里看起来很宽敞，镜子是很多人用来扩大空间视觉效果的“利器”。但运用不当，往往会留下遗憾。“为了让我家看上去更大一点，我几乎每个房间都用了镜子，现在进门我就晕，就跟进了迷宫似的。”市民赵女士说，这套50多平方米的小家，被朋友戏称“镜子迷宫”，非但没有起到扩大视觉效果的目的，反而让整个小家更“乱”了。

小户型的会客空间常与客厅书柜、书房、餐厅结合在一起，属于多合一类型，作为小户型来说，赵女士走入了一个误区，镜子的功能主要是梳妆，对于空间的扩大只是我们视觉上的改变，其实这并不能完全改变房子的空间，只要我们把空间合理地利用，充分考虑生活的需要，就一定能让生活更舒适。镜子要用在关键的位置，比如出门的换衣镜是要充分考虑到的。小的户型可以多利用墙面做更多的储物空间，不要只局限于地面空间的布置。